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زراعة الوادى الجديد تستكمل التدريب على مكافحة سوسة النخيل بجهاز الحقن.. صور

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 02:23 م
زراعة الوادى الجديد تستكمل التدريب على مكافحة سوسة النخيل بجهاز الحقن.. صور مكافحة سوسة النخيل
كتب فريق المحافظات

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تستكمل مديرية الزراعة بمحافظة الوادى الجديد اليوم الجمعة جهودها لمكافحة مرض سوسة النخيل على مستوى المراكز والقرى وذلك من خلال تنفيذ أعمال المقاومة فى المناطق المصابة وتنفيذ دورات تدريبية متخصصة للمزارعين والمتخصصين فى القطاع الزراعى على أعمال المكافحة باستخدام جهاز الحقن الذى ابتكره المهندس جمال الأمير والذى يحاضر عمليا على المناطق المصابة .

وجرى تنفيذ عدة دورات تدريبية بقرى الداخلة تضمنت التدريب على علاج البؤر المصابة بقريتى الراشدة والقلمون وذلك بحضور اللواء أركان حرب محمد الفحام رئيس مركز الداخلة حيث تم تنفيذ أعمال مكافحة وتدريب بمناطق مكان بئر 3 الراشدة وبئر المصنع بالشرح التدريب العملي للمزارعين علي احدث وسائل مكافحة سوسه النخيل (الحقن تحت ضغط ) باستخدام حاقنه النخيل .

وتحدث المهندس جمال أمير عن طرق الوقاية والعلاج لسوسة النخيل الحمراء باستخدام أجهزة وتقنيات حديثة وشرح كيفية عمل الجهاز وتدريب المزارعين وطلاب التعليم الزراعى عمليا على كيفية الحقن والعلاج والرش وكيفية اكتشاف الإصابة .

ونصح أمير المزارعين بعدم التقليم في الفترة الحالية وسرعه الإبلاغ فورا عن أى حالة مرضية للنخيل للفحص الكامل ورش النخيل للوقاية ويجب تعاون جميع المزارعين المشتركين فى البئر الواحد لضمان نجاح أعمال المكافحة .

 

اثار مرض سوسة النخيل على الشجرة
اثار مرض سوسة النخيل على الشجرة

 

اثناء التدريب
اثناء التدريب

 

اعمال المكافحة بمزارع الخارجة
اعمال المكافحة بمزارع الخارجة

 

المهندس خالد الامير صاحب فكرة جهاز المكافحة
المهندس خالد الامير صاحب فكرة جهاز المكافحة

 

المهندس خالد الامير يشرح لرئيس مركز الداخلة طريقة العمل
المهندس خالد الامير يشرح لرئيس مركز الداخلة طريقة العمل

 

تدريب السيدات على استخدام الجهاز
تدريب السيدات على استخدام الجهاز

 

تدريب المزارعين على ااستخدام جهاز المعالجة بالحقن
تدريب المزارعين على ااستخدام جهاز المعالجة بالحقن

 

جانب من اعمال الدورة التدريبية
جانب من اعمال الدورة التدريبية

 

رئيس مركز الداخلة يتابع اعمال المكافحة
رئيس مركز الداخلة يتابع اعمال المكافحة

 

مظاهر الاصابة بسوسة النخيل
مظاهر الاصابة بسوسة النخيل

 


الوادى الجديد

زراعة الوادى الجديد

سوسة النخيل

مكافحة سوسه النخيل

الادارة الزراعية بالداخله

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