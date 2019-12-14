سوبر كورة
Ads
السبت، 14 ديسمبر 2019 11:52 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافـظ المنوفية يعيد التيار الكهربائي لأحد مصانع البلاستيك حفاظا على حقوق العمال

السبت، 14 ديسمبر 2019 11:29 ص
محافـظ المنوفية يعيد التيار الكهربائي لأحد مصانع البلاستيك حفاظا على حقوق العمال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في إستجابه سريعة لشكوي عمال أحد مصانع منتجات البلاستيك ، أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تعليماته لوكيل وزارة الكهرباء بحل مشكلة أحد مصانع البلاستيك بقرية زاوية جروان بالباجور وإعادة  توصيل التيار الكهربائي مرة أخري للمصنع حفاظا علي الصالح العام وحرصاً علي حقوق العاملين بالمصنع .

حيث قامت شركة الكهرباء بفصل التيار عن المصنع نتيجة لوجود كابلات ضغط عالي هوائية قريبة من المصنع، مما أدي إلي توقف العمل ، وعلي الفور تدخل محافظ المنوفية وتم حل المشكلة وإعادة التيار مرة أخري بعد إقرار صاحب المصنع بتحمل تكلفة تعديل الخطوط الهوائية للضغط العالي إلي كابلات أرضية .

وتوجه العاملون بالمصنع بالشكر لمحافظ المنوفية نظراً لما لمسوه من الإستجابة السريعة وحرصه علي إعادة العمل مرة أخري بالمصنع حفاظاً علي مصدر رزقهم . 

 

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

الباجور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

«ذوو الاحتياجات الخاصة» مبدعون على مسرح الحياة.. مدرسة فنية جديدة بأكاديمية الفنون أبطالها من «أصحاب الهمم» تنهى عقوداً من التهميش.. «اليوم السابع» تعايش التجربة الأولى من نوعها داخل معهد الفنون المسرحية

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: غدًا أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة والصغرى بالعاصمة 12 درجة

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

جهاز المشروعات يقيم معرضًا للمنتجات التراثية على هامش منتدى شباب العالم

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

تصعيد المرشح الاحتياطى بقائمة وسط الدلتا بعد وفاة النائب حسن موسى

فيديو معلوماتى.. 13 فائدة لا تتوقعها عن الشيكولاتة.. تحمى قلبك وتنشط ذاكرتك

فيديو معلوماتى.. 13 فائدة لا تتوقعها عن الشيكولاتة.. تحمى قلبك وتنشط ذاكرتك

وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

وفاة النائب السيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب

كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتعزيز قدراتها فى مجال الردع النووى

كوريا الشمالية تعلن إجراء تجربة لتعزيز قدراتها فى مجال الردع النووى

التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين على الوحدات والمراكز التابع لها محل سكنهم

التأمين الصحى الشامل: ربط المنتفعين على الوحدات والمراكز التابع لها محل سكنهم

ليفربول ضد واتفورد فى لقاء القمة والقاع بالدوري الإنجليزي

ليفربول ضد واتفورد فى لقاء القمة والقاع بالدوري الإنجليزي

اتحاد الكرة يدرس الدعوة لعمومية طارئة لتعديل اللائحة

اتحاد الكرة يدرس الدعوة لعمومية طارئة لتعديل اللائحة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة