محافـظ المنوفية يعيد التيار الكهربائي لأحد مصانع البلاستيك حفاظا على حقوق العمال

المنوفية -محمد فتحى

في إستجابه سريعة لشكوي عمال أحد مصانع منتجات البلاستيك ، أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية تعليماته لوكيل وزارة الكهرباء بحل مشكلة أحد مصانع البلاستيك بقرية زاوية جروان بالباجور وإعادة توصيل التيار الكهربائي مرة أخري للمصنع حفاظا علي الصالح العام وحرصاً علي حقوق العاملين بالمصنع .

حيث قامت شركة الكهرباء بفصل التيار عن المصنع نتيجة لوجود كابلات ضغط عالي هوائية قريبة من المصنع، مما أدي إلي توقف العمل ، وعلي الفور تدخل محافظ المنوفية وتم حل المشكلة وإعادة التيار مرة أخري بعد إقرار صاحب المصنع بتحمل تكلفة تعديل الخطوط الهوائية للضغط العالي إلي كابلات أرضية .

وتوجه العاملون بالمصنع بالشكر لمحافظ المنوفية نظراً لما لمسوه من الإستجابة السريعة وحرصه علي إعادة العمل مرة أخري بالمصنع حفاظاً علي مصدر رزقهم .