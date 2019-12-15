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محافظ القليوبية: انطلاق امتحانات النقل بمدارس التعليم الفنى للتيرم الأول 21 ديسمبر

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:34 ص
محافظ القليوبية: انطلاق امتحانات النقل بمدارس التعليم الفنى للتيرم الأول 21 ديسمبر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسى الأول لفرق النقل بالمدارس الثانوية الفنية "صناعى- زراعى- تجارى وفندقى- مزدوج" للعام الدراسى 2019/2020.

وأوضح المحافظ، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات التدريبات العملية والمعملية بالمدارس الثانوية الصناعية "مهنى- نظام 3 سنوات- نظام خمس سنوات" السبت الموافق 21 ديسمبر 2019، كما ينطلق الامتحان التحريرى لتخصصات إعدادى مهنى الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019، والامتحان التحريرى لنظام الثلاث والخمس سنوات الخميس الموافق 2 يناير 2020.

وتابع محافظ القليوبية، أنه بالنسبة لمدارس التعليم المزدوج، فينطلق امتحان التدريبات العملية والمعملية السبت الموافق 21 ديسمبر 2019، والامتحان التحريرى لمدارس التعليم المزدوج "صناعى- زراعى- فنى إدارى" الخميس الموافق 2 يناير 2020.

أما المدارس الثانوية الزراعية فتنطلق الامتحانات العملية والمعملية طبقا للجداول المعلنة بكل مدرسة، والامتحان التحريرى للمهنى والصف الثالث والرابع بالمدارس الفنية المتقدمة الزراعية الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2020، وامتحان التحريرى للصف الأول والثانى بجميع النوعيات الخميس الموافق 2 يناير 2020.

وأوضح المحافظ، أن الامتحانات بالمدارس التجارية والفندقية تنطلق التدريبات المهنية "حاسب آلى- فندقى" طبقا للجداول المعلنة بكل مدرسة بالتنسيق مع التوجيه الفنى المختص، والامتحانات التحريرية الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019.


القليوبية

تعليم القليوبية

امتحانات نصف العام

التعليم الفنى بالقليوبية

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