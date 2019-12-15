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طوارئ فى القليوبية لاستقبال الأمطار.. والدفع بسيارات لشفط تراكمات المياه

الأحد، 15 ديسمبر 2019 09:41 ص
طوارئ فى القليوبية لاستقبال الأمطار.. والدفع بسيارات لشفط تراكمات المياه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن تشكيل غرفة عمليات فورا بالديوان العام للمحافظة، برئاسته، للتدخل السريع فى أية أمور طارئة قد تحدث نتيجة موجة الطقس السيئ التى تشهدها المحافظة.

وفى هذا الإطار قامت الأجهزة التنفيذية بالمدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بتكثيف جهودها، منذ فجر اليوم الأحد، لرفع مياه الأمطار التى تراكمت بالشوارع نتيجة هطول الأمطار.

وشدد المحافظ، على سرعة رفع كميات المياه من الشوارع أول بأول وتحقيق السيولة المرورية للسيارات والمارة، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على قدم وساق لعودة الشوارع لشكلها الحضارى.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء ورؤساء شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء، بالاهتمام بجميع الشكاوى التى ترد على منظومة الشكاوى الحكومية الخاصة بالأحوال الجوية والتعامل معها فورا وسرعة الاستجابة، والتواصل للبلاغ عن أى شكاوى على الخط الساخن 16528.

وشنت الأجهزة التنفيذية بمدينة بنها بالقليوبية برئاسة المهندس حمدى سلامة رئيس المدينة، وبحضور على إمام نائب رئيس مدينة بنها، حملة لرفع تراكمات مياه الأمطار بشوارع العاصمة، من خلال الدفع بسيارات الشفط التابعة للوحدة المحلية. 

وكانت قد شهدت بعض مدن محافظة القليوبية، منذ قليل سقوط أمطار غزيرة صاحبها البرق والرعد، وتحولت الشوارع إلى برك طينية وخاصة فى المناطق النائية بالمدن، حيث تراكمت المياه بمناطق التجمعات ومطالع الكباري.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى ارتباك حركة المرور على الطرق خصوصا الطريق الزراعى والدائرى، مما أدى إلى تكدس السيارات وتجمع المياه فى مطالع ومنازل الكبارى، مما أعاق الحركة بشكل كبير، وهو ما دفع المرور لمناشدة المواطنين بتوخى الحذر أثناء القيادة وترك مسافات كافية فيما بينهم حفاظا على أرواحهم من وقوع اية حوادث.

 

 


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