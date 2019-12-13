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صور.. محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية بالأسمرات للكشف على أهالى الحى وأطفالهم

الجمعة، 13 ديسمبر 2019 03:43 م
صور.. محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية بالأسمرات للكشف على أهالى الحى وأطفالهم محافظ القاهرة يتفقد قافلة طبية بالاسمرات
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عقب صلاة الجمعة، انطلاق فعاليات القافلة الطبية بحى الأسمرات ضمن مبادرة " عنيك فى عنينا" للكشف عن أمراض العيون ومحاربة العمى لأهالى الحى بمدرسة تحيا مصر الابتدائية بالاسمرات ، تحت رعاية مجلس الوزراء ودعم مؤسسة " صناع الخير " ونادى روتارى العبور ، بحضور الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة .

وأكد المحافظ إن قوافل المبادرة الطبية لحماية عيون أطفالنا وسكان المناطق الاكثر احتياجاَ لدعم كافة شرائح المجتمع وخاصة غير القادرين تواصل نشاطها بمناطق القاهرة لتقديم خدماتها ، حيث تقوم بالكشف على عيون طلاب المدرسة والاهالى من كبار السن ، بالإضافة إلى صرف الأدوية مباشرة للتلاميذ والحالات الذين يعانون من مشاكل فى العيون ، كما سيتم أخذ مقاييس للنظارات للذين يتم فحصهم وتشخيصهم ويحتاجون إلى نظارات ، مضيفاَ أن فعاليات القافلة ستشمل توقيع الكشف عليهم بواسطة استشاريين وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان، كما ثمن المحافظ تعاون وشراكة مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى دعم وتنمية كافة القطاعات الخدمية وخاصة القطاع الصحى ورفع المعاناة عن المواطنين خاصة غير القادرين .

 كما شهد المحافظ فعاليات القافلة الطبية المتخصصة للأطفال والتى نظمتها مديرية الشئون الصحية بالمركز الطبى 2 بحى الاسمرات ، والتى شملت الكشف الطبى الكامل على جميع حالات الأطفال التى تتقدم من سكان حى الاسمرات والمناطق المجاورة ، وتقديم الأدوية والعلاج الطبى اللازم لهم بالمجان ، مع إمكانية نقل الحالات فى حالة الاحتياج الى مستشفيات كبرى مجاورة ومجهزة لاستكمال باقى الفحوص . ويستقبل المركز الطبى 1 ، 2 بالاسمرات أكثر من 700 حالة ومريض يومياَ بقيمة كشف جنيهاَ واحداَ ، وينظم حملات توعية مستمرة بشأن اهمية النظافة وتنظيم الاسرة ورعاية الأمومة والطفولة وصحة المرأة ، ويضم سيارتين اسعاف تعمل على مدار الساعة لتلقى ونقل اية حالات طارئة من اهالى وسكان الحى .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قد أدى صلاة الجمعة بمسجد الأسمرات وسط أهالى المدينة وألتفوا حوله عقب الصلاة وأعربوا خلالها عن فرحتهم بالانتقال للمنطقة وتوفير المسكن الآمن لهم ولأسرهم مع توفير كافة الخدمات اللازمة لهم لتحقيق الاستقرار.

 
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تطوير العشوائيات

محافظ القاهرة

حي الاسمرات

الاسمرات

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