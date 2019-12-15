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محافظ الشرقية: رفع درجة الاستعداد لمواجهة أثار الأمطار

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:01 ص
محافظ الشرقية: رفع درجة الاستعداد لمواجهة أثار الأمطار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن غرفة عمليات الأزمات بالمحافظة، تواصل إنعقادها وعلى مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أى آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

مضيفا، أنه شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع درجة الإستعدادات اللازمة للتقلبات الجوية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وشركة الكهرباء والجهات المعنية بالمرور على غرف صرف الأمطار كل فى نطاق مركزه للتأكد من عملها بكفاءة وإصلاح التالف منها.

كانت رفعت المحافظة درجة الإستعداد بمراكز ومدن المحافظة لمواجهة تقلبات وسوء الأحوال الجوية والتأكد من جاهزية سيارات الكسح المخصصة لشفط المياه وسيارات الحماية المدنية لسرعة توجيهها لمكان تجمعات الأمطار فى أماكن سقوط أمطارغزيرة، ومراجعة غرف الصرف بالطرق الرئيسية للتأكد من تسليكها لتصريف مياه الأمطار .

وأصدر رمضان عبدالحميد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، تعليمات لمديرى الإدارات التعليمية ومديرى المدارس، التنبيه والتوعيه لأبنائنا الطلاب بعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير فى مياه الأمطار خوفا من وجود بلاعات صرف مفتوحة.

 

 

 


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