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محافظ الجيزة يلتقى نواب الوراق وأوسيم وإمبابة ومنشأة القناطر وكرداسة

السبت، 14 ديسمبر 2019 06:41 م
محافظ الجيزة يلتقى نواب الوراق وأوسيم وإمبابة ومنشأة القناطر وكرداسة محافظ الجيزة يلتقى نواب البرلمان
كتب سيد الخلفاوى

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عقد اللواء أحمد راشد  ، محافظ الجيزة، اللقاء الدورى مع أعضاء مجلس النواب عن دوائر الوراق وأوسيم وإمبابة ومنشأة القناطر وكرداسة بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة المهندس محمود فوزى السكرتير المساعد والمهندس أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديرى المديريات الخدمية .
 
ويأتى اللقاء للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على حل أى معوقات او مشاكل تواجه مواطنى تلك الدوائر .
 
حضر اللقاء النائب علاء والي ، والنائب سعيد حساسين ، والنائبة شادية ثابت ، والنائب أحمد فاروق ، والنائب سعد بدير ، والنائب طارق حسانين ،  والنائب إيهاب الخولى  ، والنائبة نشوى الديب ، والنائب محمود عباس الصعيدى ، والنائب أحمد أحمد يوسف والنائبة هيام حلاوة .
 
وكان محافظ الجيزة التقى اليوم أعضاء مجلس النواب عن دوائر بولاق الدكرور والعمرانية وجنوب الجيزة بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والاعضاء النائب محمد فؤاد والنائب ايهاب منصور والنائب منتصر رياض والنائب محمد اسماعيل والنائب محمد الحسينى والنائب عمرو ابو اليزيد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .
 
محافظ الجيزة يلتقى نواب البرلمان
محافظ الجيزة يلتقى نواب البرلمان

 


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