محافظ أسيوط يلتقى مواطني أبنوب بمقر مجلس المدينة للاستماع إلى طلباتهم

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لقاءًا مع عدد من مواطني مركز ومدينة أبنوب بمقر الوحدة المحلية لمجلس المدينة ، وذلك عقب افتتاح مسجد بالمدينة وتأديته صلاة ظهر الجمعة به.
جاء ذلك بحضور ياسر عمر وعبدالكريم زكريا ، ومرتضى العربي ، ومحمد حمدي الدسوقي ، أعضاء مجلس النواب والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة وتاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وعدد من نواب ومساعدي وموظفي مجلس المدينة.
وتم خلال اللقاء بحث وعرض عدد من المشكلات والشكاوى المقدمة من قبل بعض الأهالي والتي ارتكزت معظمها حول خدمات النظافة والاشغالات والصرف الصحي وشدد المحافظ على بحث ودراسة كافة شكاوى المواطنين وتسهيل إجراءات حل هذه المشكلات في إطار القانون واللوائح المنصوص عليها وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع المعاناة عن كاهل المواطنين والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم في مختلف المجالات لضمان حصولهم على مختلف الخدمات بجودة عالية.
ووجه محافظ أسيوط مسئولي المركز بضرورة بذل المزيد من الجهد وتعظيم موارد المركز والاستفادة من الامكانيات المتاحة به والحفاظ على المال العام لافتا إنه أعطى جميع الصلاحيات لرؤساء المراكز لاتخاذ القرارات وحل المشكلات ومطالبًا الجميع بالجدية في العمل والوطنية وتحكيم الضمير والاهتمام بالعمل الميداني من أجل توفير خدمة متميزة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم علي أكمل وجه وشدد على ضرورة آداء الأعمال بكل أمانة وعلي الوجه الأمثل.
وشدد عصام سعد ، على ضرورة التواصل مع المواطنين من خلال العمل الميداني ومراعاة احتياجاتيهم وتلقى الشكاوى والتعامل معها بشكل فوري والمرور المستمر على جميع القطاعات وتكثيف ومتابعة النظافة اليومية ورفع الاشغالات وبذل قصاري جهدههم من أجل تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات التي يحتاج إليها المواطن.
لقاء بعض أهالي أبنوب بمجلس المدينة
لقاء بعض أهالي أبنوب بمجلس المدينة
لقاء بعض أهالي أبنوب بمجلس المدينة
لقاء بعض أهالي أبنوب بمجلس المدينة
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