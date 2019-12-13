محافظ أسيوط يلتقى مواطني أبنوب بمقر مجلس المدينة للاستماع إلى طلباتهم

أسيوط- ضحا صالح - هيثم البدري

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لقاءًا مع عدد من مواطني مركز ومدينة أبنوب بمقر الوحدة المحلية لمجلس المدينة ، وذلك عقب افتتاح مسجد بالمدينة وتأديته صلاة ظهر الجمعة به.

جاء ذلك بحضور ياسر عمر وعبدالكريم زكريا ، ومرتضى العربي ، ومحمد حمدي الدسوقي ، أعضاء مجلس النواب والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة وتاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب وعدد من نواب ومساعدي وموظفي مجلس المدينة.