محافظ أسيوط لرؤساء المراكز: تقنين الأراضى واسترداد حق الشعب معيار تقييم للجميع

أسيوط - هيثم البدرى وضحا صالح

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء المراكز والأحياء ومسئولى منظومة التقنين بالمحافظة بالإسراع فى إجراءات تقنين أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.

واكد فى بيان أن هذا الملف على رأس الأولويات وهو معيار تقييم لجميع رؤساء المراكز والاحياء معلنًا متابعته المباشرة لهذا الملف الهام من أجل تحصيل حق الدولة وفى الوقت نفسه الحرص على مصالح المواطنين تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية بتفعيل قانون تقنين وضع اليد وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك وطبقا للإجراءات الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة "حق الشعب".

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع منظومة التقنين بالمحافظة بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمشرف العام على منظومة التقنين والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولى منظومة التقنين بالمحافظة.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضى وإنهاء أى معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية فضلًا عن ضرورة متابعة هذا الملف بشكل مباشر ومنحه أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضى الدولة لافتًا إلى إنه تم خلال الاجتماع عرض معدلات الإنجاز بمنظومة التقنين لكل مركز وحى ومعوقات الإسراع فى انهاء كافة إجراءات التقنين فضلًا عن استعراض خطة المحافظة فى التقنين وأسلوب عمل اللجان والمعوقات التى قد تواجه إصدار العقود وطرح الآليات التى يمكن أن تسهم فى زيادة معدلات الإنجاز مشددًا على التعامل بكل حسم وتطبيق القانون مع كل الحالات التى يثبت عدم جديتها سواء من تقدموا بطلبات تقنين ولم يستكملوا الإجراءات أو من رفضوا سداد رسوم الفحص والمعاينة إما بقيامهم بإستكمال الإجراءات المطلوبة أو ضمهم إلى موجات الإزالة التى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وطالب المحافظ رؤساء المراكز بإعداد تقرير أسبوعى بما تم إنجازه فى ملف التقنين ومعدلات الإنجاز فى كل مركز وحى مع التشديد على المحاسبة لكل مسئول يثبت تقصيره فى هذا الملف وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب من أجل زيادة معدلات إنجاز العقود.

على جانب آخر، أعلن محافظ أسيوط عن بدء تنفيذ خطة طموحة لاستكمال مشروعات مياه الشرب الجارى إنشائها بقرى ومراكز المحافظة لافتًا إلى أن تغطية المحافظة بمياه الشرب النقية بلغت 99 % تعتمد على 11 محطة مياه كبرى و31 محطة مياه صغرى و235 محطة مياه ارتوازية بالقرى والنجوع لافتًا إلى استكمال خطة تغيير شبكات مواسير الاسبستوس بالقرى والمراكز مشيرًا إلى تخصيص مبلغ 53 مليون جنيه دعم من وزارة التخطيط لاستبدال شبكات المواسير القديمة بالقرى الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب بالمحافظة بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة.

واستعرض رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط خطة الشركة فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين واستكمال المشروعات التى يجرى تنفيذها بالقرى والمراكز لافتًا إلى الخدمات التى تقدمها الشركة للمواطنين من خلال مراكز خدمة العملاء فضلًا عن المشروعات المستقبلية للتوسع فى محطات مياه الشرب والمدرجة بالخطة ومنها رفع طاقة محطة مياه الشرب بمنفلوط من 43 ألف متر مكعب/يوم إلى 86 ألف متر مكعب/يوم بتكلفة إجمالية تعدت 240 مليون جنيه ومحطة أبنوب والفتح لزيادة انتاجيتها من 68 ألف متر مكعب مياه/يوم إلى 136 ألف متر مكعب مياه/يوم.

وأشار رئيس فرع الهيئة القومية إلى أهم المشروعات التى تقوم الهيئة بتنفيذها وخاصة وحدات معالجة المياه من الحديد والمنجنيز فضلًا عن بعض المشروعات العملاقة.



اجتماع التقنين