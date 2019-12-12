صور.. محافظ أسيوط يشهد افتتاح مؤتمر "كلنا واحد" لذوى الهمم

أسيوط/ ضحا صالح - هيثم البدرى

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الخميس فعاليات مؤتمر " كلنا واحد" لذوى الهمم والذى نظمته فرع ثقافة أسيوط بالتعاون مع جامعة أسيوط ومديرية التضامن الاجتماعى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لذوى الاعاقة وذلك بقصر ثقافة أسيوط ..بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد للمحافظة وضياء مكاوى وكيل وزارة الثقافة بأسيوط والدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف ومحمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وفاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للجمعيات الاهلية ومحمد عبدالمحسن مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم ومحمد حمدى الدسوقى وسهير الحادى عضوا مجلس النواب ووسام درويش مدير قصر ثقافة أسيوط ولفيف من ممثلى وأعضاء الجمعيات الأهلية وجمعيات ذوى الإعاقة بالمحافظة.

بدأت فعاليات المؤتمر بإفتتاح معرض الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة لبعض المنتجات والمشغولات اليدوية من أعمال بعض الأشخاص ذوى الإعاقة وورشة رسم للأطفال ثم استكمال باقى فقرات الحفل بالقاعة الكبرى للاحتفالات والتى بدأت بالسلام الجمهورى ثم التقديم للدكتورة أسماء عبدالرحمن المستشار الثقافى لرئيس جامعة أسيوط ثم كلمات الترحيب لوكيل وزارة الثقافة ثم كلمة وكيل التضامن الاجتماعى ثم كلمة الدكتورة مها غانم رئيس المؤتمر والتى أشارت إلى دور جامعة أسيوط فى دعم قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم فى المجتمع ثم كلمة سهير الحادى عضو مجلس النواب والتى طالبت بتضافر الجهود لتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع بالتعاون والشراكة بين كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية.

وأكد محافظ أسيوط – خلال كلمته – على الدعم الذى توليه القيادة السياسية للدولة للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم فى كافة القطاعات وتقديم كافة سبل الدعم لهم معلنًا دعمه الكامل لقضاياهم وايجاد الحلول لها بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية والتأكيد على فوائد إقامة مجتمع شامل ومتاح للجميع ويضمن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة مطالبًا وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بفتح أسواق ومعارض دائمة ومتنقلة لتسويق منتجات ذوى الهمم وتشجيعهم على العمل والتمكين الاقتصادى والاجتماعي.

وتضمن الاحتفال بعض الفقرات الفنية لمدرستى النور والأمل للمكفوفين ومدرسة الصم والبكم التابعين لإدارة أسيوط التعليمية ثم بعض العروض الفنية والمسرحية وعروض البانتومايم للفنان ميسرة ثم فقرة التكريم حيث تم تكريم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ومنحه درع مديرية الثقافة تقديرًا لدعمه حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم فى المجتمع كما تم تكريم كلا من الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط وسهير الحادى ومحمد حمدى الدسوقى عضوا مجلس النواب ثم تكريم بعض المتميزين من مديرى وأعضاء الجمعيات الأهلية للأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشار ضياء مكاوى إلى أن المؤتمر سيتضمن إقامة أربعة جلسات بحثية بالتوازى مع الفقرات الفنية حيث سيتم مناقشة القضايا والمشكلات التى تواجه أصحاب ذوى الإعاقة والعاملين فى مجال ذوى الإعاقة لافتًا إلى مشاركة بعض الجمعيات فى البرنامج الفنى وهى أطفال الجمعية النسائية بجامعة أسيوط وجمعية التأهيل الإجتماعى للمعوقين بأسيوط وأطفال مركز ممكن لدعم ذوى الإعاقة وجمعية ديارنا.



افتتاح مؤتمر كلنا واحد



افتتاح مؤتمر كلنا واحد



افتتاح مؤتمر كلنا واحد



افتتاح مؤتمر كلنا واحد