سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية الحرفية بنصر النوبة.. صور

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:05 م
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية الحرفية بنصر النوبة.. صور محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اليوم الأحد مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة .

واستعرض مشروع المنطقة والمقامة مرحلتها الأولى على مساحة 73.8 ألف م2، وتضم 14 جمالونا يحتوى على ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة تصل مساحة كل منها إلى 90 مترا مسطحا منها 60 م داخلي و30 م رصيف تحميل خارجي، فيما جارى تنفيذ المرافق الخارجية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق بتكلفة إجمالية 121 مليون جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 85 % ، فى حين جار العمل فى باقي المرافق العامة بالتوازي.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بدراسة وضع مخطط عام للمساحات المجاورة للمنطقة الصناعية لتخصيصها كتجمع عمراني خدمي وسكني وتجاري لخدمة هذا المشروع الحيوي، لافتاً إلى أهمية الانتهاء من اللاندسكيب والمسطحات الخضراء ضمن مكونات المشروع والمخطط الانتهاء منه في مارس المقبل.

وأثناء جولته بمدينة نصر النوبة وحفاظا على أرواح وسلامة الطلاب قرر محافظ أسوان تشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان للمعاينة الميدانية لمدرسة فتحى محيى الدين الابتدائية والعرض عليه فورا بعد شكوى أحد المواطنين بوجود تصدعات وشروخ في مباني المدرسة وتأخر لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في معاينتها.

وفي ختام زيارته لمركز نصر النوبة تفقد المحافظ معرض حزب مستقبل وطن والذى يقع على مساحة 400 م2 ويضم معروضات ومنتجات لـ 15 جمعية تنمية مجتمع وشركة تشمل المنتجات والحرف البيئية والسجاد والمفروشات والأدوات الكهربائية والأنظمة الأمنية والملابس الجاهزة وأدوات المطبخ حيث سيستمر المعرض على مدار أسبوعين لبيع هذه المنتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 20٪.

محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية (1)
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية 
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية (2)
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية 
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية (3)
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية 
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية (4)
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية 
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية (5)
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية 
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية (6)
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية 
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية (7)
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية 
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية (8)
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية 
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية (9)
محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية 

 


محافظ أسوان

المنطقة الصناعية

المنطقة الصناعية الحرفية

نصر النوبه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كريم عبد السلام يكتب: أخطر 10 أسئلة في مواجهة مع الروبوت صوفيا على هامش منتدى شباب العالم.. كم ساعة تنامين في اليوم.. أنت أذكى أم مارك زوكيربرج.. وهل لديك حساب على تويتر.. ما تيجى أعزمك على العشا؟.. فيديو

كريم عبد السلام يكتب: أخطر 10 أسئلة في مواجهة مع الروبوت صوفيا على هامش منتدى شباب العالم.. كم ساعة تنامين في اليوم.. أنت أذكى أم مارك زوكيربرج.. وهل لديك حساب على تويتر.. ما تيجى أعزمك على العشا؟.. فيديو

موجز أخبار 6.. السيسى بمنتدى الشباب: لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها

موجز أخبار 6.. السيسى بمنتدى الشباب: لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

وزير دفاع لبنان شاكرا الرئيس السيسى: لديه اهتمام حقيقى وصادق لمستقبل الشباب

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

الرئيس السيسى يشهد جلسة سبل التعاون بين دول المتوسط بمنتدى شباب العالم

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

صور.. السيسى يتفقد قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.. وشباب العالم يتسابق لتحيته

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

"الإحصاء": تراجع عجز الميزان التجارى فى سبتمبر الماضى بنسبة 28.7%

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

Jumanji Challenge تحدى جديد من داوين جونسون يجتاح السوشيال ميديا.. تعرف عليه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة