محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية الحرفية بنصر النوبة.. صور

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اليوم الأحد مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك بمركز نصر النوبة .

واستعرض مشروع المنطقة والمقامة مرحلتها الأولى على مساحة 73.8 ألف م2، وتضم 14 جمالونا يحتوى على ورش للصناعات الصغيرة والمتوسطة تصل مساحة كل منها إلى 90 مترا مسطحا منها 60 م داخلي و30 م رصيف تحميل خارجي، فيما جارى تنفيذ المرافق الخارجية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق بتكلفة إجمالية 121 مليون جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ بها إلى 85 % ، فى حين جار العمل فى باقي المرافق العامة بالتوازي.

ووجه المحافظ رئيس مركز ومدينة نصر النوبة بدراسة وضع مخطط عام للمساحات المجاورة للمنطقة الصناعية لتخصيصها كتجمع عمراني خدمي وسكني وتجاري لخدمة هذا المشروع الحيوي، لافتاً إلى أهمية الانتهاء من اللاندسكيب والمسطحات الخضراء ضمن مكونات المشروع والمخطط الانتهاء منه في مارس المقبل.

وأثناء جولته بمدينة نصر النوبة وحفاظا على أرواح وسلامة الطلاب قرر محافظ أسوان تشكيل لجنة فنية من مديرية الإسكان للمعاينة الميدانية لمدرسة فتحى محيى الدين الابتدائية والعرض عليه فورا بعد شكوى أحد المواطنين بوجود تصدعات وشروخ في مباني المدرسة وتأخر لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في معاينتها.

وفي ختام زيارته لمركز نصر النوبة تفقد المحافظ معرض حزب مستقبل وطن والذى يقع على مساحة 400 م2 ويضم معروضات ومنتجات لـ 15 جمعية تنمية مجتمع وشركة تشمل المنتجات والحرف البيئية والسجاد والمفروشات والأدوات الكهربائية والأنظمة الأمنية والملابس الجاهزة وأدوات المطبخ حيث سيستمر المعرض على مدار أسبوعين لبيع هذه المنتجات بأسعار مخفضة تصل إلى 20٪.



محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية



محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية



محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية



محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية



محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية



محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية



محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية



محافظ أسوان يتفقد مشروع المنطقة الصناعية