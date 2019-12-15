سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 07:21 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث عابدين تكثف جهودها لإعادة سيارة مسروقة من ميدان التحرير

الأحد، 15 ديسمبر 2019 06:05 م
مباحث عابدين تكثف جهودها لإعادة سيارة مسروقة من ميدان التحرير سرقة سيارة-أرشيفية
كتب كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تكثف مباحث قسم شرطة عابدين الجهود لإعادة سيارة الصحفية رضوي السيسى، مساعد رئيس تحرير جريدة المساء، والتى تعرضت لحادث سرقة سيارتها من أمام الجامعة الأمريكية بميدان التحرير "شارع محمد محمود "،  الثلاثاء الماضي، وتم ضبط السايس  "كريم.ا" الذى أظهرت التحقيقات أنه وراء سرقة السيارة  وتم تحرير محضر بالواقعة.
 
كانت المجنى عليها أبلغت شرطة النجدة التي حضرت إلى موقع الحادث، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من مباحث قسم عابدين برئاسة المقدم مصطفى البلتاجي رئيس مباحث عابدين، لسرعة إعادة السيارة التي تحمل رقم "رم " 3592 ، مع سيارة أخرى من الميدان.
 
واعتراف السايس، بسرقة سيارتين، وتم ضبطه بكمين بلبيس الصحراوي مع السيارة الأخرى، وبمواجهته اعترف بأنه أعطى سيارة الزميلة إلى شريكه في الجريمة مسجل خطر سرقة سيارات، وتكثف رجال المباحث من جهودهم لإعادة السيارة، وملاحقة المتهم الثانى الذي كان يقودها.
 
 
 

سرقة

سرقة سيارة

سايس يسرق سيارة

قسم عابدين

جريمة سرقة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع.. السيسى: الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم

اليوم السابع.. السيسى: الإرهاب صناعة شيطانية ومخاطره ستؤذى العالم

ليفربول يصل قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.. فيديو

ليفربول يصل قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية.. فيديو

أمير كرارة يتدرب على إطلاق النيران في كواليس مسلسل " الاختيار"

أمير كرارة يتدرب على إطلاق النيران في كواليس مسلسل " الاختيار"

توم كروز يكشف عن بوستر فيلمه الجديد Top Gun: Maverick

توم كروز يكشف عن بوستر فيلمه الجديد Top Gun: Maverick

محمد بن راشد يهنئ البحرين فى عيدها القومى: أدام الله عليكم الأمن والاستقرار

محمد بن راشد يهنئ البحرين فى عيدها القومى: أدام الله عليكم الأمن والاستقرار

كريم عبد السلام يكتب: أخطر 10 أسئلة في مواجهة مع الروبوت صوفيا على هامش منتدى شباب العالم.. كم ساعة تنامين في اليوم.. أنت أذكى أم مارك زوكربرج.. وهل لديك حساب على تويتر.. ما تيجى أعزمك على العشا؟

كريم عبد السلام يكتب: أخطر 10 أسئلة في مواجهة مع الروبوت صوفيا على هامش منتدى شباب العالم.. كم ساعة تنامين في اليوم.. أنت أذكى أم مارك زوكربرج.. وهل لديك حساب على تويتر.. ما تيجى أعزمك على العشا؟

موجز أخبار 6.. السيسى بمنتدى الشباب: لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها

موجز أخبار 6.. السيسى بمنتدى الشباب: لم نتدخل فى ليبيا احتراما لظروفها

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

القائمة الكاملة لجوائز جمعية نقاد لاس فيجاس.. فيلم تارانتينو الأفضل

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

فيلا "المهرب النهائى" فى بالى بإطلالة 270 درجة على البحر.. اعرف سعرها.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

الحب لا يعرف السن.. مادونا 61 سنة ترتبط براقص فرقتها صاحب الـ26 عاما.. صور

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى بمنتدى شباب العالم: رفضنا خروج اللاجئين من مصر حفاظا على حياتهم

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

السيسى: أحداث المنطقة خلال السنوات الماضية أوجدت حالة من عدم التوازن الأمنى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة