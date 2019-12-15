مباحث عابدين تكثف جهودها لإعادة سيارة مسروقة من ميدان التحرير

كتب كريم صبحى

تكثف مباحث قسم شرطة عابدين الجهود لإعادة سيارة الصحفية رضوي السيسى، مساعد رئيس تحرير جريدة المساء، والتى تعرضت لحادث سرقة سيارتها من أمام الجامعة الأمريكية بميدان التحرير "شارع محمد محمود "، الثلاثاء الماضي، وتم ضبط السايس "كريم.ا" الذى أظهرت التحقيقات أنه وراء سرقة السيارة وتم تحرير محضر بالواقعة.

كانت المجنى عليها أبلغت شرطة النجدة التي حضرت إلى موقع الحادث، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من مباحث قسم عابدين برئاسة المقدم مصطفى البلتاجي رئيس مباحث عابدين، لسرعة إعادة السيارة التي تحمل رقم "رم " 3592 ، مع سيارة أخرى من الميدان.

واعتراف السايس، بسرقة سيارتين، وتم ضبطه بكمين بلبيس الصحراوي مع السيارة الأخرى، وبمواجهته اعترف بأنه أعطى سيارة الزميلة إلى شريكه في الجريمة مسجل خطر سرقة سيارات، وتكثف رجال المباحث من جهودهم لإعادة السيارة، وملاحقة المتهم الثانى الذي كان يقودها.