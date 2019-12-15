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حبس مسجل خطر بتهمة سرقة الشقق فى البساتين

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:23 م
حبس مسجل خطر بتهمة سرقة الشقق فى البساتين سرقة شقة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة البساتين، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة الشقق.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة البساتين، يفيد بأن موظف ومقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه، وسرقة مشغولات ذهبية من داخل غرفة النوم الخاصة به.

 

وبتكثيف الجهود وإجراء التحريات، وفحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم "مخدرات" ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "سرقة مسكن"، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

 

 


البساتين

نيابة البساتين

قسم البساتين

سرقة شقة فى البساتين

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