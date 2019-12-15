لجان متابعة للمرور على مساجد الشرقية والتأكد من إلتزام الأئمة بعملهم

الشرقية - إيمان مهنى

عقد الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، اجتماع بمفتشى جهاز المتابعة بالمديرية، وذلك لتشديد عليهم بتكثيف المرور على المساجد ومتابعه أعمل الدعوة داخلها وبكل دقة، مع إلزام جميع العاملين بمساجدهم والتنبيه على الائمه بتنفيذ تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف .

وأكد وكيل الوزارة، أنه تم التنبيه خلال الإجتماع على المفتشين بضرورة التشديد على الأئمة بالالتزام فى الحضور بالمسجد وعدم السماح لأى شخص كائنا من كان بإقامة أنشطة دعوية أو خدمية داخل المسجد دون تصريح رسمى مكتوب، وعدم تشغيل مكبرات الصوت إلا فى الأذان والإقامة وصلاة الجمعة، والتنبيه على الأئمة بعدم التخلف عن خطبة الجمعة إلا بعذر مسبق من قبل الإدارة والالتزام بموضوع الخطبة الموحدة الواردة من الوزارة والوقت المحدد لها ، وكذلك متابعة حضور الأئمة للمقراءة وعدم التخلف ، واتخاذ إجراء القانونى ضد المتغيبون ، وكذا الأئمة أعضاء المدارس القرآنية والمدارس العلمية الالتزام التام بالحضور والأداء .