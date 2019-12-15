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كندا: حملة لاستقبال مليون لاجئ وإلغاء رسوم الجنسية.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:25 م
كندا: حملة لاستقبال مليون لاجئ وإلغاء رسوم الجنسية.. تعرف على التفاصيل جاستن ترودو
هند المغربي

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أصدر رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، بيان يوضح خطته الجديدة لاستقبال مليون مهاجر جديد خلال الفترة الممتدة بين عام 2020 إلى 2022. 

وأضاف ترودو فى البيان الموجه لوزير الهجرة الجديد أن كندا مهتمة جدا بجميع القادمين الجدد وستقوم بتشجيعهم عن طريق إطلاق العديد من البرامج. وفق ما تم نشره بموقع "سبوتنيك "

وكشف ترودو، عن توفير ملاذ آمن لجميع اللاجئين والعاملين فى مجال الصحافة والعاملين فى قضايا تهتم بحقوق الإنسان، للوصول للهدف الذى وضعته كندا من أجل توطين عدد أكبر من المهاجرين.

وأضاف ترودو أنه سيتم إلغاء الرسوم المترتبة للحصول على الجنسية الكندية لمن استوفى الشروط المطلوبة ودفع المهاجرين للاستقرار فى الريف الكندى، وتقديم أفضل الخدمات لهم، حيث طالب ترودو بتقديم المزيد من التسهيلات، بحسب ما نقل موقع canadanews24.

وأشار إلى أنه بذلك يرتفع عدد المهاجرين فى عام 2022 إلى عشرة آلاف مهاجر، أى أن كندا ستجذب 341 ألف مهاجر خلال عام 2020، و350 ألف مهاجر فى عام 2021، و360 ألف مهاجر فى عام 2022، لتصبح كندا بهذا الرقم أكبر داعم للمهاجرين، بالإضافة للتسهيلات التى تقدمها من أجل تحسين لغة المهاجرين وتطوير مهاراتهم وتعزيز اندماجهم فى المجتمع الكندي.


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جاستن ترودو

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