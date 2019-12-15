قطع المياه عن مدينة القناطر الخيرية لمدة 6 ساعات لغسيل الشبكات وإجراء صيانة.. مساء اليوم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الأحد، لمدة 6 ساعات، من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الأحد، وحتى الساعة الخامسة فجر غدا الإثنين، وذلك لأعمال غسيل الشبكات وتطهير الخزانات بالكلور، وعمل صيانة بمحطة معالجه شركس وشرق قليوب.

وأهابت الشركة، جميع المواطنين والمستشفيات والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وعدم استخدام المياه لزيادة نسبة الكلور.

وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، توفير سيارات مياه صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.