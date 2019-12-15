فيديو وصور.. رفع أكوام القمامة المتراكمة على ترعة السنط بمدخل قرية كوم أبو شيل بأبنوب

أسيوط - ضحا صالح - هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جرى الانتهاء من أعمال تطهير ورفع تلال وأكوام القمامة والمخلفات المتراكمة على ضفاف ترعة السنط أمام مدخل قرية كوم أبوشيل، التابعة لمركز أبنوب، حفاظا على النظافة العامة وخلق جو صحى وبيئى مناسب للمواطنين، مشددا على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود المبذولة ومتابعة الحملات اليومية لأعمال النظافة بالشوارع الرئيسية، وعلى ضفاف الترع لإزالة نواتج التطهير وتقسيم العمل على ثلاث ورديات ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى مقالب القمامة لخلق بيئة صحية للمواطنين، وإعادة الوجه الحضارى والجمالى للمدن والقرى والإرتقاء بمستوى الخدمات مؤكدًا ضرورة التنسيق والتعاون بين الأجهزة التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كان محافظ أسيوط قد أمر خلال جولته أول أمس بمركز أبنوب، برفع أكوام القمامة المتراكمة على ترعة السنط بالطريق الرئيسى المؤدى لمركز أبنوب، بنطاق قرية كوم أبوشيل، وذلك حفاظاً على البيئة والصحة العامه للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قام تاج أبوسداح رئيس مركز ومدينه أبنوب، بالإشراف على أعمال رفع القمامة والمخلفات بإستخدام قلابات ولوادر الحملة الميكانيكية ومعدات وحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة برئاسة خالد مصطفى وبمشاركة المهندس عبداللطيف بإدارة حماية النيل وعمال الوحدة المحلية لقرية كوم أبوشيل، وتم إتخاذ اللازم وتنظيف المنطقة بالكامل والتنبيه على الأهالى بعدم إلقاء القمامة بالمكان بعد تنظيفة ورفع المخلفات منه حفاظاً على المظهر الجمالى للقرية وصحة المواطنين.



رفع أكوام وتلال القمامة المتراكمة على ترعة السنط



رفع أكوام وتلال القمامة المتراكمة على ترعة السنط



رفع أكوام وتلال القمامة المتراكمة على ترعة السنط



رفع أكوام وتلال القمامة المتراكمة على ترعة السنط