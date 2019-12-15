سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:58 ص
فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى" أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاطع أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد حديثه عن ثورات الربيع العربى.

 

وقال "أبو الغيط" خلال جلسة منتدى الشباب: "ما حدث فى 2011 لا يمكن أن يسمى بالربيع.. بعد إذن سيادة الرئيس أنى قاطعته.. موت 500 ألف سورى.. وطرد من 4 لـ 5 ملايين سورى من بلادهم.. ونزوح 6 مليون سورى داخليا فى سوريا.. وهدم دولة مثل ليبيا.. وتأثيرات رهيبة على المدن العراقية والسورية والليبية.. وعودة الكوليرا وشلل الأطفال إلى اليمن.. هذا ليس بالربيع.. وأنا مستعد أنى أقول هذا الكلام".

 


منتدى شباب العالم

منتدى شرم الشيخ

منتدى الشباب

الرئيس السيسى

اليوم السابع بلس

أحمد أبو الغيط

الربيع العربى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير الخارجية بمنتدى الشباب: لا تستطيع دولة بمفردها مواجهة ظاهرة الإرهاب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:36 ص

سامح شكرى بمنتدى الشباب: المنطقة العربية بعد 2011 شهدت تنامى ظاهرة الإرهاب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:31 ص

بث مباشر.. فعاليات اليوم الثانى لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ بحضور السيسى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:14 ص

بدء جلسات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بحضور الرئيس السيسى

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:12 ص

الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد جلسات منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:10 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

11 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم

11 جلسة مهمة ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم

التموين: اليوم أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

التموين: اليوم أخر موعد لتلقى تظلمات المستبعدين من البطاقات التموينية

حالة الطقس.. طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

حالة الطقس.. طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

الأرصاد: اليوم أمطار على الوجه البحرى والقاهرة.. والصغرى بالعاصمة 12 درجة

أرسنال يواجه مانشستر سيتي في لقاء على "صفيح ساخن" بالدوري الإنجليزي

أرسنال يواجه مانشستر سيتي في لقاء على "صفيح ساخن" بالدوري الإنجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة