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سامح شكرى بمنتدى الشباب: المنطقة العربية بعد 2011 شهدت تنامى ظاهرة الإرهاب

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:31 ص
سامح شكرى بمنتدى الشباب: المنطقة العربية بعد 2011 شهدت تنامى ظاهرة الإرهاب سامح شكرى وزير الخارجية
كتب محمد عبد العظيم

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قال سامح شكرى، وزير الخارجية، أن الأحداث التى شهدتها المنطقة العربية منذ عام 2011 وما بعدها، كان لها تأثير بالغ على الأمن والسلم الدوليين، موضحا أن التغيير الذى تم بشكل غير منظم، وأدى إلى إخفاق الدولة الوطنية فى تحقيق الأمن الداخلى، وتوفير الخدمات إلى المواطنين.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته فى جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هذه الأحداث ترتب عليها صراعات داخلية فى دول مثل سوريا واليمن وليبا، وهو ما أتاح السيولة أمام التنظيمات الإرهابية للنفاذ وتوسع عملها من خلال استغلال الأوضاع الداخلية للدول.

وأشار سامح شكرى، إلى أن هذا الأمر وما شهدته المنطقة العربية منذ عام 2011 نتج عنه ظهور ما سمى بتنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا، قبل القضاء عليه، وكان لها تأثير سياسى واقتصادى واجتماعى، لافتا إلى أنها أصبحت قضية عالمية لا تقتصر على المنطقة العربية.

وتابع وزير الخارجية، أن استمرار القضايا والأزمات المزمنة فى المنطقة العربية مثل القضية الفلسطينية أتاح استمرار استقطاب الشباب والمقاتلين إلى هذه التوجهات، ومن ثم تم استغلال هذه التنظيمات لدعاوى غير سليمة تخص الدين الإسلامى فضلا استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، مما ساهم إلى انتشار هذه الظاهرة.

 


سامح شكرى

وزير الخارجية

منتدى شباب العالم

منتدى الشباب

الرئيس السيسى

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