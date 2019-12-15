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فيديو.. شباب منتدى العالم يتسابقون للتحدث مع الروبوت صوفيا والتقاط الصور معه

الأحد، 15 ديسمبر 2019 04:29 م
فيديو.. شباب منتدى العالم يتسابقون للتحدث مع الروبوت صوفيا والتقاط الصور معه الروبوت صوفيا
كتب محمد الجالى

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حرص المشاركون بمنتدى شباب العالم على يتسابقون للتحدث مع الروبوت صوفيا والتقاط الصور معه فى مركز المؤتمرات بشرم الشيخ.

 

وصوفيا هى روبوت شبيه بالبشر صممته شركة "هانسون روبوتيكس" وصممت كى تتعلم وتتأقلم مع السلوك البشرى وتصرفاته، ولكى تعمل مع البشر، وقدمت بعدة مؤتمرات إلى العلن وحصلت صوفيا فى أكتوبر 2017 على الجنسية السعودية، لتكون بذلك أول روبوت يحصل على جنسية.

 

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة وبمشاركة 8 آلاف شاب من معظم جول العالم، والمنتدى هو حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة

 

وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

الروبورت صوفيا (1)
 
الروبورت صوفيا (2)
 
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الروبورت صوفيا (4)
 
الروبورت صوفيا (5)
 
الروبورت صوفيا (6)
 
الروبورت صوفيا (7)
 
الروبورت صوفيا (8)
 
الروبورت صوفيا (9)
 
الروبورت صوفيا (10)
 
الروبورت صوفيا (11)
 
الروبورت صوفيا (12)
 
الروبورت صوفيا (13)

صوفيا

الروبوت صوفيا

منتدى شباب العالم

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