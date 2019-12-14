فيديو معلوماتى.. تعرف على الروبوت صوفيا قبل مشاركتها بمنتدى شباب العالم

إعداد ــ على عبد الرحمن

"انتظروا مشاركتى بمنتدى شباب العالم فى شرم الشيخ بسيناء الجميلة والمشمسة، إننى متحمسة للغاية لمقابلتكم جميعًا"... بهذه الكلمات أعلنت الروبوت صوفيا - روبوت ذو ملامح بشرية إلى حدٍ كبير - عن مشاركتها فى منتدى شباب العالم بشرم الشيخ وتحدثها ضمن المشاركين فى المنتدى، الذى ينطلق اليوم ويستمر حتى 17 ديسمبر الجارى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

"اليوم السابع" يقدم معلومات عن الروبوت صوفيا كما يلى:

1_صوفيا روبوت من صناعة شركة "هانسون روبوتيكس" بهونج كونج، وصممها مؤسس الشركة، الدكتور ديفيد هانسون.

2_تعتبر صوفيا الروبوت الأكثر تطورًا وتشبه هيئة الإنسان إلى حد كبير.

3_تتمتع صوفيا بقدرات تكنولوجية تجمع بين الابتكارات المتقدمة فى مجال الروبوتات، والذكاء الاصطناعى، والفن.

4_وجه الروبوت صوفيا مصنوع من السليكون، ويمكن لها محاكاة مجموعة كاملة من تعبيرات الوجه.

5_يمكن للروبوت صوفيا تتبع الوجوه والتعرف عليها، وإجراء محادثات طبيعية وسلسة مع البشر.

6_جرى التشغيل الأول لصوفيا فى إبريل 2015.

7_فى أكتوبر 2017 زارت صوفيا السعودية وحصلت على جنسية المملكة هناك، لتكون بذلك الأولى من نوعها التى تحصل على مثل هذا الامتياز.

8_من أهم خصائص صوفيا القدرة على التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تُبرمج فى الحاسب الآلي.

9_حصلت صوفيا على لقب بطل الابتكار لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP) لتعزيز التنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا والابتكار فى البلدان النامية، كما حصلت على جائزة جولد إديسون فى علم الروبوتات لعام 2018.

10_ من المنتظر أن تتحدث الروبوت صوفيا أمام شباب العالم فى منتدى شرم الشيخ.