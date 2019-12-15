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فيديو.. انتشار سيارات شفط المياه أعلى محور صفط تحسبا لسقوط الأمطار

الأحد، 15 ديسمبر 2019 12:17 م
فيديو.. انتشار سيارات شفط المياه أعلى محور صفط تحسبا لسقوط الأمطار محور صفط _ ارشيفية
كتب محمد أبو عوض

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شهد

محور صفط اللبن

، اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية فى أغلب الطريق، فى اتجاه القادم من الطريق الدائرى، بينما شهد منزل الطريق اتجاه جامعة القاهرة، حالة من الكثافات المرورية المتحركة، بسبب زيادة الأحمال مما تسبب فى تباطؤ حركة السيارات، وأيضا شهد الاتجاه المقابل سيولة مرورية كبيرة.

كما شهد الطريق انتشار سيارات شفط المياه، وتمركزها أعلى الطريق، تحسبا لسقوط الامطار، والعمل فورا على شفط مياه الامطار، ومنع تراكمها أعلى الطريق حتى لا يتسبب فى إعاقة حركة المرور.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

 

 


محور صفط

الدائرى

اتجاه الجيزة

ميدان الرماية

سيارات شفط المياه

مياه الامطار

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