سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:10 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تشريح جثة موظف قتلته زوجته بسبب خلافات أسرية فى أكتوبر

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:09 م
تشريح جثة موظف قتلته زوجته بسبب خلافات أسرية فى أكتوبر جثة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بتشريح جثة موظف قتلته زوجته، بسبب خلافات أسرية، ومحاولة المجنى عليه تصويرها أثناء العلاقة الزوجية، لابتزازها حال طلبها الانفصال عنه، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل موظف إلى المستشفى، مفارقا الحياة، نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

بإجراء التحريات، تبين أن زوجة المجنى عليه وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها اعترفت بما نسب إليها، بسبب الخلافات المتكررة بينهما، ومحاولة القتيل تصويرها خلال العلاقة الزوجية، لابتزازها إذا طلبت الطلاق منه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


خلافات اسريه

علاقة زوجية

علاقة جنسية

خلافات الازواج

قتل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

أسرار الفراعنة تثير إعجاب العالم.. صحيفة إسبانية تبرز سر الرؤوس المدببة بتل العمارنة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

استبعاد لوفرين من قائمة ليفربول فى كأس العالم للأندية

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

العثور على مقبرة جماعية تضم 643 جثة بالعراق تعود إلى عام 2016

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى"

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

أبو الغيط بمنتدى الشباب: غياب الدولة الوطنية فتح شهية تركيا وإيران على المنطقة

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

الأهلى فى مهمة استعادة قمة الدورى.. الأحمر يواجه حرس الحدود الليلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة