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عوامل يجب مراعاتها قبل اتباع نظام خالٍ من السكر

الأحد، 15 ديسمبر 2019 05:00 ص
عوامل يجب مراعاتها قبل اتباع نظام خالٍ من السكر السكر الأبيض
كتبت إيناس البنا

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في معظم الحالات، يلجأ الأشخاص المصابون بداء السكري إلى استخدام نظام  Sugar Free أو النظام الخالى من السكر، وذلك لإشباع رغباتهم الشهية، ولكن هل تعرف ماذا يفعل للجسم؟
 
فغالبًا ما نصادف العديد من المواد الغذائية والتوابل والوصفات الحلوة، والتي تتضمن عبارة خالي من السكر،  ولكن هل المواد الغذائية الخالية من السكر مفيدة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو غيرهم بشكل عام؟ وهل التحول إلى سكر خالى من السكر هو خيار صحي؟
 
 
وفقا لموقع"Healthline" يوجد السكر عادة في العديد من العناصر الموجودة ، بما في ذلك الدقيق ، والذي يحتوي أيضًا على الكربوهيدرات. مثل هذه المواد الغذائية يصعب قول لا لها، ولكن بالتأكيد يجب إضافتها في النظام الغذائي بنسب دقيقة.
 
و يوجد العديد من بدائل السكر الأخرى مثل السكر أو العسل أو السكر المكرر ، والتي يجب تناولها بحذر ، خاصة من قبل مرضى السكري. 
 
 
هل نظام خالى من السكر آمن لمرضى السكر؟
 
وفقًا للخبراء، تأتى المنتجات  الخالية من السكر مع المكونات الطبيعية بشكل  أفضل من المواد الكيميائية الموجودة فيه، فالمنتجات الخالية من السكر المعالج كيميائياً يمكن أن تكون ضارة  بالعظام ، وبالتالي يجب أن يؤخذ في أضيف الحدود، و يُنصح بالاطلاع على مكونات أي منتج ، يُشار إليه على أنه خالٍ من السكر. يعتبر الستيفيا أفضل المكونات عندما يتعلق الأمر بعبارة خالية من السكر لأنه قائم على النبات. 
 
وفقًا للأطباء ، يجب أن يتناول مريض السكري ذو الوزن الأعلى نظامًا غذائيًا يتكون من 1800 سعرة حرارية ، ويجب أن يستهلك الأشخاص الموجودون في الجانب الأقل سعرًا ما بين 2000 إلى 20000 سعرة حرارية، والأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة يجب ألا يتجاوزوا 1500 سعر حراري في اليوم.

السكر الأبيض

اضرار السكر

اضرار السكر الأبيض

نظام غذائى خالى من السكر

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