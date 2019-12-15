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عضو مجلس نواب: نسعى لحل مشكلة الحديد والصلب مع الكوك

الأحد، 15 ديسمبر 2019 02:13 م
عضو مجلس نواب: نسعى لحل مشكلة الحديد والصلب مع الكوك جانب من مؤتمر شركة الحديد والصلب
كتب عبد الحليم سالم

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أكدت دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، إن صناعة الحديد والصلب صناعة استراتيجية، ولابد من الاهتمام بمصنع الحديد والصلب وعدم الاعتماد فقط على القطاع الخاص .
 
وجاء ذلك خلال مؤتمر إنقاذ الشركة اليوم المنعقد باتحاد عمال مصر بحضور المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وسعيد النقيب رئيس نقابة الإنتاج الحربى وقيادات الشركة ومحمد عبد الغنى، عضومجلس النواب.
 
وأضافت أنه من المهم التحرك على كافة المستويات لإنقاذ الشركة التى تعانى من تهالك المعدات، والتى مرت بسنوات دون صيانة وهى مسؤلية مشتركة من الجميع، لافتة إلى أهمية إنقاذ الشركة القلعة الصناعية فى حلوان.
 
وقالت "سأقوم بدوري الرقابى لإنقاذ الشركة والسعى لحل مشكلتها مع شركة الكوك لتزويدها بالفحم"، موضحة إن هناك إهمال عانت منه الشركة طوال سنوات مما يستوجب الوقوف على كافة المشكلات لحلها ولا سيما أسعار الكهرباء.

الحديد والصلب

دينا عبد العزيز

مجلس النواب

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