طقس اليوم.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وانخفاض الحرارة عن معدلاتها

تشهد أغلب أنحاء الجمهورية طقس غير مستقر، حيث تشهد أغلب المحافظات أمطار على أنحاء متفرقة، وذلك فى ظل توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بطقس مضطرب.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اليوم الأحد، وغدا الإثنين 15 و 16 ديسمبر الجارى، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة على السواحل الشمالية ومدن القناة، وتصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء حتى نهاية الفترة.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستكون متوسطة الشدة على محافظات الوجه البحرى ومناطق من شمال الصعيد يوم الأحد، يصاحب ذلك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على شرق البلاد ومناطق من الوجه البحرى حتى شمال الصعيد، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

كما تنشط الرياح على البحر المتوسط وتؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية، يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ ومؤقت فى درجات الحرارة عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 3 و 4 درجه على شمال البلاد ليسود طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد ليلًا، ومتوقع أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية، اعتبارًا من يوم غدا الإثنين.