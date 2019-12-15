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صور.. سقوط أمطار غزيرة على مدن المنوفية.. والمحافظة تدفع بسيارات شفط المياه

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:23 ص
صور.. سقوط أمطار غزيرة على مدن المنوفية.. والمحافظة تدفع بسيارات شفط المياه امطار غزيره
المنوفية _ محمد فتحي

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شهدت اليوم محافظة المنوفية، موجة من الطقس السيئ حيث هطلت أمطار غزيرة على جميع المراكز وخاصة مراكز منوف، السادات، وشبين الكوم، حيث شهدت مدينة السادات سقوط أمطار غزيرة تسببت فى اختفاء المارة من الشوارع، بالإضافة إلى برودة الجو.

ومن جانبه أكد اللواء أحمد إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وآخرى بكل مركز، بالإضافة  إلى رفع حالة الاستعداد القصوى لتسير الطريق فى حالة هطول أمطار شديدة.

ورفعت شركة مياه الشرب، درجة الاستعداد القصوى لانتشال المياه لمنع حدوث الشلل المرورى، بالإضافة إلى انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات فى حالة حدوث أى انسداد لها، وانتشار سيارات الكسح لشفط المياه، لتسير حركة المرور.

كما أعلن الدكتور محمد نجيب رئيس شركة المياه، انتشار فرق من الشركة لتسليك البالوعات فى حالة حدوث أى انسداد لها، وكذلك انتشار سيارات الكسح لشفط المياه.

وكلف نجيب رؤساء الافرع بمتابعة عملية شفط مياه الأمطار، بالشوارع وعلى الفور تم الدفع بالمعدات اللازمة من عربات الكسح وماكينات الشفط وتم عمل اللازم.

وفى قويسنا تم شفط تجمعات الأمطار من أمام نفق ومحطه القطار وأسفل الكوبرى العلوى وميدان المحكمة، ومنطقة عمارات الاوقاف ومدرسه الثانوية بنين وشارع مجلس المدينة، ومن شوارع سرس الليان تم التواجد وكسح المياه من امام المستشفى العام والوحدة المحلية بسرس ومن شارع بورسعيد وشارع عبده حمز، وداخل مدينة منوف تم شفط كميات كبيرة من الأمطار بشوارع المدينة المختلفة.

امطار غزيره (1)
 
امطار غزيره (2)
 
امطار غزيره (3)
 
امطار غزيره (4)
 
امطار غزيره (5)

المنوفيه

محافظه المنوفيه

محافظ المنوفيه

سقوط امطار

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