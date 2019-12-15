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طقس الخليج.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة على السعودية والإمارات والبحرين

الأحد، 15 ديسمبر 2019 08:00 ص
طقس الخليج.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة على السعودية والإمارات والبحرين أمطار
كتب محمد جمال

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تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، طقس غير مستقر لتشهد الإمارات والسعودية والبحرين تساقط للأمطارالرعدية مع عدم وجود استقرار فى الأحوال الجوية وانخفاض شديد فى درجات الحرارة.

وإليكم التفاصيل.. 

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون غائم جزئيا ثم يتحول الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة خلال الليل وتصل العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من مناطق القصيم ،تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير ،الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

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الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الإمارات خلال الأيام المقبلة طقسا غائما جزئيا بوجه عام مع فرصة لسقوط أمطار على مناطق متفرقة مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار المركز - في بيان له حول حالة الطقس اليوم أن الطقس سيكون صحوا إلى غائم جزئيا، وتتكون السحب الركامية شرقا وشمالا كما تتكاثر السحب تدريجيا على البحر والجزر وتمتد على بعض المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط الأمطار، والرياح : جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خاصة مع السحب ، وسرعتها من 20 إلى 32 تصل إلى 48 كم/س، فيما يكون البحر متوسطا إلى مضطرب الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الإمارات

الإمارات

 

الكويت

ليلا

مائل  للبروده و غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 24 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق ليلًا وتصل درجة الحرارة العظمى 21 درجة والصغرى 12.

نهارا

غائم جزئيا والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة.

الكويت

 


درجات الحرارة

الخليج

طقس

السعودية

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