طقس الخليج.. أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة على السعودية والإمارات والبحرين

كتب محمد جمال

تشهد منطقة دول الخليج، اليوم، طقس غير مستقر لتشهد الإمارات والسعودية والبحرين تساقط للأمطارالرعدية مع عدم وجود استقرار فى الأحوال الجوية وانخفاض شديد فى درجات الحرارة.

وإليكم التفاصيل..

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون غائم جزئيا ثم يتحول الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة خلال الليل وتصل العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الشرقية، الرياض وأجزاء من مناطق القصيم ،تبوك ،الجوف ،الحدود الشمالية كذلك على مناطق نجران، جازان، عسير ،الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.