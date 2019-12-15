طالب جنوب السودان "ضحية التنمر": فرحت بالجلوس بجوار الرئيس وأصبحت مشهورا

كتب عامر مصطفى

قال جون منوت، طالب جنوب السودان الذى تعرض للتنمر، إنه لم يكن يتخيل أن يجلس بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أنه لم يكن يتخيل أيضاً أن يحضر منتدى شباب العالم فى مدينة شرم الشيخ، لأنه لم يسجل قبل ذلك لحضور المنتدى الذى يقام كل عام.

وتابع جون منوت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم، تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، وخلود زهران، المذاع عبر فضائية ONE، أن اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم طلبوا منه الجلوس بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسى فى المقدمة، وكان مندهشاً من ذلك التصرف كونه سيجلس بجوار الرئيس.

وأكمل طالب جنوب السودان، أنه فرح كثيراً بجلوسه بجوار الرئيس السيسى، متوجهاً بالشكر إليه على هذه اللافتة الطيبة منه، قائلا:" كان نفسى أكون موجود في المنتدى ولم أسجل في السابق، ولكن دى أول مرة اجي منتدى شباب العالم، ومصر والسودان واحد".

وأشار طالب جنوب السودان: "فيه ناس كتير كلمونى قالولي بقيت مشهور عايزين ناخد معاك صور وسيلفي، وقبل ما أدخل التقطت صورة من المنتدى الذكري، معرفش الشباب الذين ضايقوني وكان أحدهم يقوم بالتصوير، مردتش اخذ فلوس ولا أحبسهم الشباب كما رفضت رفع دعوي قضائية على الشباب".