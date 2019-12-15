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ضبط 46 "ديلر" في شوارع القاهرة والمحافظات قبل رأس السنة.. صور

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:04 م
ضبط 46 "ديلر" في شوارع القاهرة والمحافظات قبل رأس السنة.. صور مخدرات - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

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واصلت الإدارة العامة لـ 

مكافحة المخدرات

 توجيه العديد من الحملات الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف "الأكشاك – الكافتيريات" وأماكن التجمعات الشبابية بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها ، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.
 
أسفرت نتائج جهود الحملات عن ضبط 38 قضية "إتجار، وحيازة مواد مخدرة" ضبط خلالها 46 متهما خلال 72 ساعة، ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة.
 
ونجح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بإشراف اللواء محمد بركات مساعد وزير الداخلية في ضبط 12,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و4 كيلو بانجو، و3 كيلو هيروين، و500 جرام استروكس، و250 جرام من الآيس، و4447 قرص مخدر مختلف الأنواع .
 
وضبطت أجهزة الأمن 30,965 جنيه من حصيلة البيع ، وبندقية خرطوش، وطلقة خرطوش، و43 هاتف محمول، و6 سيارات، و5 دراجات نارية، و7 قطع سلاح أبيض، وميزان "تستخدم فى أنشطتهم الإجرامية"، وتم تنفيذ 12 حكم متنوع.
 
وكان لتلك الحملة الأثر البالغ فى تحقيق المردود الإيجابى لدى أولياء الأمور والمواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

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