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شرطة ميناء القاهرة تضبط راكبا بحوزته مواد مخدرة ودولارات

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:13 م
شرطة ميناء القاهرة تضبط راكبا بحوزته مواد مخدرة ودولارات جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ضبط راكب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، حال وصوله البلاد قادمًا من إحدى الدول الأجنبية، وبحوزته عدد 11 عبوة بداخلها عدد 166 بذرة لنبات الماريجوانا المخدرة، وعدد 2 كيس بداخلهما نبات الماريجوانا المخدر وزنت 1,200 كيلو جرام.

 

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كما تمكنت من ضبط عبوة بداخلها معجوزن لنبات الماريجوانا المخدر وزنت 340 جراما، ومجموعة من الأدوات مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم فى زراعة نبات الماريجوانا المخدر، ومبالغ مالية قدرها 10300 دولار أمريكى، و8000 جنيه .

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وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد تهريبها لداخل البلاد والإتجار بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية.


ميناء القاهرة الجوى

نبات الماريجوانا

مواد مخدرة

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