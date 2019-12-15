ضبط عنصر إجرامى بالإسكندرية بحوزته 10 كيلو حشيش

كتب محمود عبد الراضى - محمد أبو عوض

نجحت أجهزة الأمن في ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية بحوزته 10 كيلو جرام لـ مخدر الحشيش ، فى إطار تكثيف الجهود لمكافحة الجريمة بشتى صورها منعاً وكشفاً والعمل على إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة وبخاصة متجرى المواد المخدرة.

وتمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط أحد العناصر الإجرامية سبق إتهامه فى قضية "مخدرات" ومقيم بمنطقة الكيلو 43 بطريق الإسكندرية/مطروح الساحلى بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبحوزته 10 كيلو جرام لمخدر الحشيش، وذلك أثناء تواجده بمنطقة الكيلو 29 بطريق الإسكندرية/مطروح الساحلى دائرة قسم أول العامرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.