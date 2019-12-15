اعترافات تاجر مخدرات: كنت أصنع الحشيش فى بيتى وصديقى يساعدنى فى الترويج

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة فى أوسيم، أنه حول مسكنه إلى مصنع لتصنيع مخدر الحشيش، بمشاركة صديقه الهارب، حيث يخلطان قطع الحشيش بمواد أخرى، لزيادة وزنها، ثم يتوليان بيعها لعملائهما.

وأضاف المتهم أنه وصديقه يستخدمان سيارة ملاكي في ترويج المخدر، والتنقل بين أوسيم، والمناطق المحيطة بها، لبيعه لعملائهما، كما اعترفا بحيازتهما لسلاح أبيض، وطبنجة صوت، بقصد الدفاع.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات ضباط مكافحة المخدرات، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وسرعة ضبط وإحضار المتهم الهارب.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، تورط عاطلين، فى الاتجار بمخدر الحشيش، وإعادة تصنيعهما المخدر لبيعه لعملائهما.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبط أحدهما، أثناء استقلاله سيارة ملاكى بأوسيم، و ضبط بحوزته بعد تفتيش منزله، 15 جرام حشيش كعينة معدة للبيع بعد تصنيعها، و50 جرام استروكس، وأدوات تستخدم فى التصنيع وإعادة تدوير الحشيش، وطبنجة صوت وطلقتين، وسلاح أبيض مطواة، ومبلغ مالى.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.