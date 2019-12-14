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تجديد حبس عصابة سرقة المواشى فى طوخ 15 يوما على ذمة التحقيقات

السبت، 14 ديسمبر 2019 01:46 م
تجديد حبس عصابة سرقة المواشى فى طوخ 15 يوما على ذمة التحقيقات حبس - أرشيفية
القليوبية - فريق المحافظات

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية حبس شقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى لسرقة المواشى وإعادتها مقابل فدية مالية.

وتلقى العميد فوزى عبدربه مامور مركز طوخ بلاغا من ممدوح ح م عامل ومقيم كفر الحصافة دائرة المركز بسرقة رأس ماشية "جاموس" من حظيرة المواشى الملاصقة لمنزله.

جرى إخطار اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائى وشارك فيه المقدم احمد سامى عفيفى رئيس مباحث المركز.

وأثناء الفحص وجمع المعلومات ورد اتصال هاتفى للمجنى عليه من أحد الأشخاص وقرر له من خلاله أمكانية استعادة رأس الماشية المسروقة نظير مبلغ مالى خمسة ألاف جنيه حيث تم مسايرته وأعداد الأكمنة اللازمة فى المكان المحدد لاستلام المبلغ المالى وتم ضبط ذلك الشخص وتبين أنه يدعى صابر م ص صاحب سوبر ماركت ومقيم كفر الحصافة – دائرة المركز وبمناقشته قرر بأن شقيقه وسام الدين م ص مزارع هو مرتكب الواقعة وأنه من أحضر رأس الماشية إليه وطلب منه التفاوض مع المجنى عليه لإعادتها نظير مبلغ مالى.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم بإرشادهما ضبط رأس الماشية بمسكنهما وتم التحفظ عليها.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29590 لسنة 2019م جنح مركز شرطة طوخ.


طوخ

امن القليوبية

سرقة المواشى

القليوبيه

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