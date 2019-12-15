ضبط سيدة و3 عاطلين لبيعهم الفودو والحشيش بالشرابية والمطرية

كتب عبد الرحمن سيد

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، فى القبض على سيدة و3 عاطلين يروجون المواد المخدرة بـ الشرابية والمطرية

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، معلومات بقيام أشخاص ببيع المواد المخدرة بالشرابية والمطرية، وانتقل رجال المباحث، وتم ضبط (إحدى السيدات) أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتها (كمية من مخدر الفودو وزنت 1,560 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول).

كما تم ضبط (عاطلين) أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 550 جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول).

كما تم ضبط (مسجل شقى خطر) أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 125 جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.