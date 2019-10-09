ضبط عصابة تخصصت فى ترويج مخدر الفودو بشبرا الخيمة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على ثلاثة عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الفودو قبل ترويجها على عملائهم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد بتردد عاطلين على دائرة القسم لترويج المخدرات على عملائهم.

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وتمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبطهما وهما كل من "م.ح "30 سنة، عاطل، و"م.ح "19سنة، عاطل، و"م.ش" 21 سنة، عاطل وجميعهم مقيمين دائرة القسم .

وبحوزتهما كمية من مخدر الفودو تزن حوالى 250 جرام ومبلغ مالى 630 جنيه وعدد 3 هاتف محمول وبمواجهتهم أقرا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم تحرر عن ذلك المحضر رقم 631/31956 لسنة 2019 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة التحقيق.