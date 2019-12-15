صور .. وزير القوى العاملة يصل البحيرة لافتتاح فاعليات ملتقى التوظيف بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة

استقبل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد سعفان وزير القوى العاملة .

تأتى الزيارة فى إطار افتتاح فعاليات ملتقى التشغيل لشباب المحافظة والمقام بمجمع دمنهور الثقافى لتوفير 8500 فرصة عمل لشباب المحافظة، حضر الاستقبال الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



محافظ البحيرة ووزير القوى العاملة



محافظ البحيرة يستقبل وزير القوى العاملة



لقاء محافظ البحيرة ووزير القوى العاملة