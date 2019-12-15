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القوى العاملة: "مفتش جديد" وصلت القليوبية لتوحيد إجراءات السلامة في العمل

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:00 ص
القوى العاملة: "مفتش جديد" وصلت القليوبية لتوحيد إجراءات السلامة في العمل محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب

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اختتمت مبادرة "مفتش جديد" التى تنظمها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية فى وزارة القوى العاملة أعمالها  بمديرية القوى العاملة بالقليوبية تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان.

وأناب الوزير أيمن ربيع، وكيل الوزارة لإدارة السلامة والصحة المهنية لافتتاح وحضور ختام المبادرة، بحضور موجهي ومديري ومفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة بالقليوبية لشرح مبادرة "مفتش جديد"، ومناقشة جميع الموضوعات التي تخص التفتيش والمعوقات التي تواجهه في العمل، بهدف رفع الوعي بين مفتشي السلامة والصحة المهنية بأحكام القانون ونشر استخدام قوائم المراجعة بين المفتشين.

وقال وكيل الوزارة : إن مبادرة " مفتش جديد" هو نظام جديد اتخذته الوزارة عند انتهاء التوجيه الفني والخروج بملاحظات داخل عمليات التفتيش الميداني للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، ليتم مناقشة هذه الملاحظات أمام جميع المفتشين لزيادة الخبرات بالتلاحم، للتأكد من استيعاب الجميع لما تم مناقشته من ملاحظات وإحكام الالتزام بالقانون.

وأشار ربيع إلى أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، خالية من المخاطر والأمراض المهنية، والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل، لافتة إلى أن رسالتها في هذا المجال تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.

كما تم مناقشة ما ظهر من ملاحظات، وفي أثناء التوجيه الفني من موجهي الإدارات العامة بقطاع السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وأساليب المراجعة للعمل على تجنب هذه الملاحظات في المستقبل.

وأضاف ربيع، أنه تم خلال الاجتماع شرح مبادرة “مفتش جديد” وكيفية تنفيذها خلال الفترات القادمة، فضلا عن طرق التفتيش الجديدة التي سيتم اتباعها، ومناقشة جميع المعوقات التي تواجه المفتشين في التفتيش والرد على جميع الاستفسارات، لتوحيد المفاهيم والإجراءات بين الجميع.

كما قامت مدير عام الادارة العامة لتأمين بيئة العمل، بشرح طرق التفتيش الجديدة التي سيتم اتباعها خلال الفترات القادمة، وشرحت مدير عام السلامة والصحة المهنية ملاحظات التوجيه الفنى على مكاتب المديرية.

وتم مناقشة جميع المعوقات التى تواجه المفتشين فى التفتيش والرد على جميع الاستفسارات، ثم تم فتح نقاش عام للرد على أسئلة جميع المفتشين ودفع عجلة الإعجاز وأحكام الالتزام بالقانون.

وحضر الاجتماع محمد طه  مدير مديرية القوى العاملة القليوبية ، والدكتورة سهير نصر مدير ادارة تأمين بيئة العمل بالوزارة الكيميائي محمد منتصر مدير عام بالسلامة والصحة المهنية بالوزارة.


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القليوبيه

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