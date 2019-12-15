صور.. مستشفى إسنا تجرى أول عملية عظام لكسر أعلى الفخذ لمريض عمره 85 سنة

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل مستشفى إسنا التخصصى الجديدة، تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمدينة إسنا جنوب الأقصر، حيث تم افتتاح وحدة قسطرة القلب رسمياً بالمستشفى، والتى شهدت فى الساعات الأولى من عملها إجراء 5 عمليات قسطرة بنجاح، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشرف على عمليات تجهيز وحدة قسطرة القلب بمستشفى إسنا التخصصى الجديدة، كل من الدكتور تامر حامد مدير عام مستشفى إسنا التخصصى الجديدة، والدكتور محمود خضرى نائب مدير المستشفى، وذلك بأحدث الأنظمة والمعدات الطبية، وتم داخلها استقطاب عدد من الكفاءات المحلية تلبية لاحتياجات المرضى والتخفيف عليهم من التنقل والسفر، حيث سيتم إجراء العمليات الخاصة بالقسطرة فى مستشفى إسنا للقضاء علي قوائم انتظار عمليات القسطرة، و تم اليوم إجراء 5 عمليات قسطرة بجهود الطاقم الطبى المشارك بأول عمليات قسطرة، مؤكدين سعيهم لبذل المزيد من الجهود لتلبية احتياجات المرضى، كما نجحت مستشفى إسنا الجديدة حتى الآن في إجراء عملية عظام لكسر أعلى الفخذ لمريض عمره 85 سنة.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح مستشفى إسنا التخصصى الجديدة رسمياً منذ 4 أيام، لتقديم الخدمات الطبية المميزة فى المبنى العالمى للمستشفى، لخدمة أكثر من نصف مليون مواطن بمختلف التخصصات، وبلغت إجمالى الخدمات الطبية المقدمة خلال الـ3 أيام الماضية داخل المستشفى الجديدة إجراء 3 عمليات، وتم استقبال 750 مواطن بالعيادات الخارجية، واستقبال 550 مواطن بالطوارئ.

و تم إنشاء المستشفى وفقاً للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، وتتكون من مبنى أرضى، و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوى على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، وتشمل كافة التخصصات الطبية، وأحدث الأجهزة الطبية ( سونار، ورسم قلب، وأشعة مقطعية وغيرها).



فريق طبى بمستشفى إسنا يجرى عملية



فريق طبى بمستشفى إسنا يجرى عملية