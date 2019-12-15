صور.. احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومى وعرض للشباب والبراعم

مطروح – حسن مشالي

واصلت محافظة مطروح، اليوم الأحد، الاحتفالات لليوم الثالث والأخير، بالعيد القومى للمحافظة، الـ104 لإحياء ذكرى معركة وادى ماجد، ونضال أهالى مطروح عام 1915 على قوات جيش الاحتلال الإنجليزى وذلك بعد تغيير موعد العيد القومى من 24 أغسطس إلى موعده الأصلى 15 من ديسمبر.

بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح السابق و الفريق محمد عبد الحميد الشحات واللواء أحمد الهياتمى المحافظين السابقين، وعدد السابقين والقيادات الأمنية، والتنفيذية، والشعبية، نواب البرلمان والعمد والمشايخ.

وتضمنت احتفالات اليوم الأخير بالعيد القومي، استقبال المحافظ للضيوف بمكتبه وبصالة كبار الزوار، و إيقاد الشعلة أمام مبنى ديوان المحافظة، لبدء الاحتفال الرسمي، وعزف الموسيقى العسكرية، والتحرك سيراً على الأقدام إلى خيمة الاحتفال، على كورنيش المدينة.

وتضمن برنامج الاحتفال، بالخيمة المقامة على الكورنيش، عزف السلام الوطني، وكلمة لممثل عمد ومشايخ القبائل، وكلمة لممثل أعضاء البرلمان عن محافظة مطروح، وكلمة للواء خالد شعيب محافظ مطروح، كما تم تكريم المحافظين السابقين وإهدائهم درع المحافظة.

وأعقب ذلك طابور عرض للفرق الرياضية والمدرسية والفنية والكشافة، وعرض لسيارات ومعدات المديريات والقطاعات المختلفة، و هى مزينة بأعلام مصر والزهور واللافتات.

وتستكمل الاحتفالات خلال فترة المساء، حفل فنى بقصر ثقافة مطروح، بمشاركة فرقة الفنون الشعبية.

وكانت منطقة وادى ماجد، غربى مدينة مرسى مطروح بـ 15 كيلو متر، احتفالية شعبية بحضور المحافظ الحالى واللواء مجدى الغرابلى المحافظ السابق، تضمنت استعراض عدد من الفرسان لمهارات الفروسية والتحكم فى سباق الخيول والسرعة والحركة، وسط إشادة من الحضور.

كما ألقى عدد من شعراء البادية، قصائد تدور حول معركة وادى ماجد، التى دارت بين أبناء مطروح وقوات حرس الحدود ضد قوات الاحتلال الانجليزي، عام 1915.



احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي (2)



احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي (3)



احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي (4)



احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي (6)



احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي (7)



احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي (8)



احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي (9)



احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي (11)



احتفالات محافظة مطروح بعيدها القومي (13)