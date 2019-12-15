صور .. محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى العبور ويشدد على حسن معاملة المرضى

وتفقد العيادات الخارجية والصيدلية، وبنك الدم، واستقبال الطوارئ، والجراحة العامة، والجراحة العامة، وقسم الحضانات التي تضم حضانات، و3 أجهزة تنفس صناعي وجهاز سباب للأطفال حديثي الولادة، فضلا عن تفقد قسم العظام بالمستشفى.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي العبور للتأمين الصحي، والتي تضم 25 متكينة غسيل كلوي من بينهم 2 ماكينة احتياطى، فضلا عن تفقد محطة الفلترة الخاصة بوحدة الغسيل الكلوي.

وكلف محافظ كفر الشيخ رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف بكفر الشيخ، بأخذ عينة من وحدة معالجة المياه والفلترة الخاصة بوحدات الغسيل الكلوي بالمحافظة لتحليلها ، وكذا تكليف معمل الصحة بأخذ عينة من داخل المحطات للاطمئنان علي جودة المياه وحفاضا على سلامة المرضى، مكلفا بتكثيف المرور اليومى والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وموجها بتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم، وانتظام إجراءات الفحص الطبى وصرف العلاج، للاطمئنان على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمرضى، والاستماع لآراء وطلبات المواطنين.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، غرفة العمليات، والتي 7 غرف عمليات، وتستقبل من 25 الي 30 حالة يوميا بمختلف التخصصات،وتفقد محافظ كفرالشيخ، خدمة العملاء لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، وتسهيل التحويلات للإماكن المتعاقد معها التأمين الصحي.

وزار محافظ كفرالشيخ، أيضا قسم الجروح والتجميل، وقسم الأورام، وقسم انميا البحر المتوسط، وغرفة العناية المركزة الباطنة، وغرفة العناية المركزة للقلب بالمستشفى.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف المرور اليومى والرقابة على المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى وموجها بتقديم أفضل سبل الرعاية الطبية لهم، وانتظام إجراءات الفحص الطبى وصرف العلاج، وتوفير الأدوات والمستلزمات الطبية وحسن رعاية المرضي.

ومن جانب آخر، قال محافظ كفرالشيخ، إن حملات مديرية الطب البيطرى بمركز ومدينة مطوبس، تحت إشراف الدكتور عبدالحكيم أبو اسماعيل،مدير عام الطب البيطري، تمكنت من ضبط"و.م.ح" صاحب مكتب لبيع وتداول الأدوية البيطرية بدون ترخيص وبحوزته 20عبوة بدون بيانات إنتاج أو صلاحية وتم تحريز الكمية المضبوطة، وتحرير محضر رقم 20041 جنح مركز مطوبس، وجارى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف محافظ كفرالشيخ ، أن الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع ،تمكنت من تحصين 124ألف و649 رأس ماشية، منهم 80ألف و259 أبقار ، و36ألف و962 جاموس ، و7ألاف و428 أغنام وماعز.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالجهود المخلصة للعاملين بالطب البيطري، والرقابة التموينية، والأجهزة المعاونة، للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنفيذ القانون والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكداً على ضرورة استمرار الحملات وضبط المخالفين وفرض سيادة القانون.



محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى العبور



محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى العبور



محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى العبور



محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى العبور



محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى العبور



محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى العبور (6)



محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى العبور