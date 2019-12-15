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خالد صلاح
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صور.. محافظ الفيوم يشهد احتفال اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة

الأحد، 15 ديسمبر 2019 03:17 م
صور.. محافظ الفيوم يشهد احتفال اليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة المعرض الفنى
الفيوم رباب الجالي

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شهد اليوم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم احتفال مديرية التربية والتعليم بالفيوم "مدارس التربية الخاصة" باليوم العالمى لذوى القدرات الخاصة.

بحضور محمد عبدالله وكيل تعليم الفيوم والدكتور أسامة سويد مدير إدارة التربية الخاصة بالوزارة، والدكتور مراد أحمد حسن والدكتورة ميمى إسحق والدكتورة كريمان محمود وطلاب وطالبات مدارس التربية الخاصة والعلاقات العامة بالمحافظة والتربية والتعليم بالفيوم.

تفقد محافظ الفيوم ومرافقوه المعرض الفنى وأشغال مدارس التربية الخاصة بمدرسة التربية الفكرية بالفيوم.

تم عرض فيديو لإنجازات التربية الخاصة، حيث حصد طلاب وطالبات التربية الخاصة على عدد من المراكز الأولى فى مختلف المسابقات والأنشطة على مستوى الجمهورية.

بدأ فعاليات الاحتفال بالسلام الجمهورى وتلاوة القرآن الكريم للتلميذ محمد بالمرحلة الابتدائية بمدرسة النور للمكفوفين ، ثم عرض عدد من الفقرات الفنية لطلاب الدمج وعرض رياضى لطلاب مدرسة التربية الفكرية، وفقرة فنية لأطفال مدرسة الأمل للصم بنات، وفقرة غنائية لطلاب النور للمكفوفين، وأغنية مترجمة بلغة الإشارة لطلاب مدرستى الأمل للصم بنين وبنات، وعروض شعبية لمدرسة الأمل للصم بنات، وعرض فنون شعبية لمدرسة التربية الفكرية، وفقرة القاء شعر لمدرسة النور للمكفوفين، وتوزيع الكئوس والأوسمة والدروع للفائزين فى المسابقات على مستوى الجمهورية من مدارس التربية الخاصة بالفيوم.

على جانب آخر، عقد محافظ الفيوم،  اللقاء الدوري الأسبوعي مع أعضاء مجلس النواب، للتعرف على مشكلات واحتياجات المواطنين بمختلف مراكز المحافظة، بهدف وضع الحلول الجذرية المناسبة لها، وذلك بحضور اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندس محمد خضير وكيل وزارة الموراد المائية والرى، والمحاسب سيد حرزالله مدير عام التموين، والمهندس منتصر عبدالوهاب رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بالفيوم، التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وممثل عن قطاع الغاز.

خلال اللقاء، عرض  النواب عدداً من المشكلات التي يعاني  منها المواطنين في مختلف القطاعات، وأكد محافظ الفيوم على ضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى ومشكلات المواطنين، ووضع الحلول الجذرية لها.

وفيما يتعلق بصرف الحد الأدنى للموظفين الذي تم طرحه خلال لقاء الأسبوع الماضي، أكد محافظ الفيوم أن تلك المشكلة تم حلها جذرياً، فضلاً عن العمل للانتهاء من استكمال السجل المدني بقرية ترسا التابعة لمركز سنورس لاستخراج بطاقات الرقم القومي بدلاً من محافظة المنيا، حرصاً على تيسير وتسهيل مصلحة المواطنين.

ووجه محافظ الفيوم، مسئول فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بحصر مشروعات الصرف الصحي التى يجرى تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة ومعدلات تنفيذ هذه المشروعات، كما وجه مسئولي شركة الغاز الطبيعي بحصر كافة المناطق المحرومة من خدمة الغاز الطبيعي، تمهيداً لوضع خطة لادخال تلك الخدمات للمناطق المحرومة.

 

احتفال اليوم العالمى لذوى القدرات (2)

احتفال اليوم العالمى لذوى القدرات 

 

احتفال اليوم العالمى لذوى القدرات (1)
احتفال اليوم العالمى لذوى القدرات (1)

 

احتفال اليوم العالمى لذوى القدرات (3)
احتفال اليوم العالمى لذوى القدرات (3)

 

احتفال اليوم العالمى لذوى القدرات (4)
احتفال اليوم العالمى لذوى القدرات 

 


الفيوم

محافظة الفيوم

مدارس التربية الخاصة

مديرية التعليم بالفيوم

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