صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد المدرسة الدولية بالمجمع التعليمى للغات

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

تفقد اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظة ورضا حسام الدين، مدير عام المجمع التعليمى للغات وعدد من القيادات التنفيذية، المجمع التعليمى للغات.

وتفقد المحافظ ومرافقيه من القيادات، أقسام ومنشآت المدرسة الدولية للغات داخل المجمع والتى تضم 62 فصلًا دراسيًا لمختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال للثانوى العام وهى واحدة من المدارس التى تدرس المناهج غير المصرية والمناهج البريطانية.

كما تفقد محافظ الإسماعيلية عددًا من الفصول والمعامل الدراسية وأشاد بمستوى التعليم الراقى وأداء العاملين والقائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة التى تعد واحدة من أرقى المؤسسات التعليمية فى مصر.