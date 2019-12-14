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"الاستثمار فى الأوراق المالية وتحديات سوق العمل".. ندوة بجامعة حلوان

السبت، 14 ديسمبر 2019 12:10 م
"الاستثمار فى الأوراق المالية وتحديات سوق العمل".. ندوة بجامعة حلوان ندوة تحديات سوق العمل بجامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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نظمت أسرة ترحال المركزية بالتعاون مع أسرة وان تيم بـ جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ندوة بعنوان الاستثمار فى الأوراق المالية وتحديات سوق العمل.

وافتتحت الندوة الدكتورة سناء حجازي مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية ، مؤكدة على اهتمام جامعة حلوان بتأهيل الطلاب لسوق العمل ومواجهة تحدياته، وتعليم الطلاب طرق كتابة السيرة الذاتية وعمل مقابلة شخصية.

وتناولت الندوة محاضرة للدكتور أحمد شعراوى حول أساسيات الاستثمار في البورصة، وكيفية عمل مقابلة شخصية فى شركة الأوراق المالية، والعمل في مجال البورصة وكيفية الاستثمار بها، إلى جانب تعريف الشباب بالبورصة وكيفية قراءة شاشة تداول البورصة، والتحدث عن بعض الموضوعات الإقتصادية المتعلقة بالاستثمار فى البورصة، وتأثير التعويم على البورصة، وشرح الفرق بين التحليل الفنى والمالى.

وتطرق المحاضر سامح ڤيكتور خبير التنمية البشرية ، قياس الأداء عن نموذج قياس أنواع الأداء البشرى فى سوق العمل بالتقييم الذاتى و الحياتى، وربط النتائج بالأنماط السلوكية المطلوبة لسوق العمل المصري عامة، و معظم عائلات الوظائف بصفة خاصة.

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جامعة حلوان

الاستثمار فى البورصة

ماجد نجم

تحديات سوق العمل

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