صور .. غرس 30 شجرة بأعلام بنى سويف تحمل أسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة

أنهت كلية الإعلام جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، فعاليات معسكر التشجير للحدائق أمام حرم الكلية حيث تم غرس 30 شجرة مثمرة تحمل كل شجرة اسم شهيد من شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية فى إطار مبادرة "عظم شهيدك"، وذلك برعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.
جاء ذلك بحضور الدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أشرف خالد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عبد العزيز السيد عميد الكلية، الدكتورة نسرين حسام الدين وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة رشا عادل رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام، وعضوات المجلس القومي للمرأة ببني سويف ورئيس فرع اتحاد الكتاب ببني سويف.
وقام المشاركون فى الفاعلية بغرس صدقة جارية لأرواح شهداء الوطن الأبرار تخليدا لذكراهم.
غرس شجر باسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة
غرس شجر باسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة
غرس شجر باسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة
غرس شجر باسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة
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