صور .. غرس 30 شجرة بأعلام بنى سويف تحمل أسماء شهداء القوات المسلحة والشرطة

بنى سويف - فريق المحافظات

أنهت كلية الإعلام جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، فعاليات معسكر التشجير للحدائق أمام حرم الكلية حيث تم غرس 30 شجرة مثمرة تحمل كل شجرة اسم شهيد من شهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية فى إطار مبادرة "عظم شهيدك"، وذلك برعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة.