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صور.. شفط مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق بالغربية

الأحد، 15 ديسمبر 2019 11:44 ص
صور.. شفط مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق بالغربية شفط مياه الأمطار
الغربية محمد طارق

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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء، بسرعة شفط مياه الأمطار الموجودة في الشوارع والانفاق بالمراكز والمدن، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.

فيما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار، وشركة المياه للتعامل بالسيارات والمعدات فى شفط وإزالة المياه بالتعاون مع مجالس المدن.

وكانت مراكز ومدن محافظة الغربية، تعرضت، اليوم الأحد، إلى سقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، ورفعت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية.

 

 

شفط مياة الأمطار ..
شفط مياة الأمطار 

 

شفط مياة الأمطار
شفط مياة الأمطار

 

شفط مياة الأمطار من الشوارع
شفط مياة الأمطار من الشوارع

 

شفط مياه الأمطار من الانفاق
شفط مياه الأمطار من الانفاق

 


محافظ الغربية

مياة الأمطار

أنفاق الغربية

شفط مياة الأمطار

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