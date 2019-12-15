صور.. شفط مياه الأمطار من الشوارع والأنفاق بالغربية

الغربية محمد طارق

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء، بسرعة شفط مياه الأمطار الموجودة في الشوارع والانفاق بالمراكز والمدن، وذلك تيسيرا على حركة السيارات والمواطنين.

فيما رفعت شركة الكهرباء حالة الطوارئ تحسبا لانقطاع التيار عن بعض المناطق بسبب الأمطار، وشركة المياه للتعامل بالسيارات والمعدات فى شفط وإزالة المياه بالتعاون مع مجالس المدن.

وكانت مراكز ومدن محافظة الغربية، تعرضت، اليوم الأحد، إلى سقوط أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة، ورفعت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة، حالة الطوارئ وانتشار الدوريات المرورية على الطرق لتنظيم الحركة المرورية.



شفط مياة الأمطار



شفط مياة الأمطار



شفط مياة الأمطار من الشوارع