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صور.. رفع 952 طن قمامة وتدشن تجربة لإنتاج الصابون السائل بسوهاج لتقليل النفقات

الأحد، 15 ديسمبر 2019 01:57 م
صور.. رفع 952 طن قمامة وتدشن تجربة لإنتاج الصابون السائل بسوهاج لتقليل النفقات جانب من حملة رفع القمامة
سوهاج – عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج، عن رفع 952 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات، خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات نظافة مكبرة خلال الأسبوع الماضي، للحفاظ على الشكل الحضارى اللائق.

وأوضح محمد إمبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج، أنه تم رفع 77 طن قمامة ومخلفات صلبة وأتربة خلال حملات نظافة مكبرة " بمنطقة سيتي، وطرق "القنابرة، والكوامل الصلعا، والترعة، والشيخ محمد، وأولاد نصير" .

وقال على يوسف أبوعقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم رفع 170 طن قمامة ومخلفات من شوارع المدينة، ونقلها إلى مقلب القمامة بغرب بالظهير الصحراوى غرب جرجا.

وأشار عامر عوض رئيس مركز ومدينة البلينا، إلى رفع 455 طن مخلفات صلبة وتراكمات خلال حملات نظافة مكبرة بشوارع المدينة وقرى " برديس، وبرخيل، وبنى حميل، وأبيدوس، والسمطا".

ولفت لطفى محمد على رئيس مركز ومدينة دار السلام، إلى إزالة اللافتات الإعلانية المخالفة من شوراع المدينة وتحرير 9 محاضر إشغال بقطاع الجلايلة وشوارع" التحرير، والعبور" ومنطقة العشوشة".

وفى حى غرب سوهاج، قالت فريدة سلام رئيس الحى، أنه تم قص وتهذيب الأشجار بالمدخل القبلى ونفق اللواء نبيل فراج، وإعادة رصف مدخل منطقة المخبز الآلى بطول 50 متر، وعرض 10 متر، ضمن رد الشئ لأصله، واستمرار العمل بالشارع فور إنتهاء أعمال توصيل المرافق بالكامل.

وقال شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المنشاة، أنه تم رفع 180 طن قمامة وتراكمات فى حملات مكبرة بمحيط المساكن، وشارع عبد المنعم رياض، والعسيرات، وطريق العجوبية، ونجع عباس، وأولاد جبارة، وشارعى الثقافة والأوقاف، وطريق المستشفى " .

وذكر عاطف الصمطى رئيس مركز ومدينة أخميم، أنه تم رفع 70 طن قمامة وأتربة فى حملات مكبرة بشوراع المدينة وقرى" الكولة، والحواويش، والديابات، والسلامونى"، مشيرا إلى إصلاح عطل مفاجئ بمحول الإدارة الزراعية، وإنارة طريق الزرابي، وتغيير خطوط المياه من الأسبستس الى البلاستيك وزيادة قطر المواسير من 6 بوصة إلى 10 بوصة وحل مشكلة ضعف المياه بالجزء البحرى بقرية السلاموني، بالإضافة إلى تركيب كشك كهرباء جهد 300 كيلو وات بالحواويش البحرية، وتركيب أسلاك معزولة بالعيساوية بطول 800 متر، وإنارة وصيانة الأعمدة الكهربائية بقرية آبار الملك.

أعلن اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أن قطاع المعامل والجودة بالشركة بدأ في تجربة إنتاج الصابون السائل ومنظفات الأرضيات لاستخدامها في أعمال نظافة الأرضيات والحوائط والطلمبات بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح رئيس مياه سوهاج فى بيان له، أن هذه التجربة تستهدف توفير النفقات والاستغلال الامثل للعمالة حيث يتم شراء منظفات الأرضيات والحوائط والطلمبات المتوسطة الجودة بقيمة 15 جنيه للتر وان الشركة تقوم بإنتاج اللتر العالي الجودة بقيمة 5 جنيه والذى يتميز بإضافة العطور المتنوعة مثل الياسمين والفل والليمون.

جدير بالذكر أن الشركة بصدد انشاء وحدة انتاج متكاملة للمنظفات لإنتاج الصابون السائل ومنظف الأرضيات وملمع الزجاج والمياه الخضراء المستخدمة بالسيارات.

 

تجربة لإنتاج الصابون السائل (2)
تجربة لإنتاج الصابون السائل 

 

تجربة لإنتاج الصابون السائل (3)
تجربة لإنتاج الصابون السائل 

 

تجربة لإنتاج الصابون السائل (4)
تجربة لإنتاج الصابون السائل 

 

تجربة لإنتاج الصابون السائل (1)
تجربة لإنتاج الصابون السائل 

 

 

حملات النظافة بالبلينا (4)
حملات النظافة بالبلينا

 

حملات النظافة بالبلينا (5)
حملات النظافة بالبلينا

 

حملات النظافة بالمنشاة (1)
حملات النظافة بالمنشاة

 

حملات النظافة بالمنشاة (2)
حملات النظافة بالمنشاة 

 

حملات النظافة بمركز سوهاج (1)
حملات النظافة بمركز سوهاج

 

حملات النظافة بمركز سوهاج (2)
حملات النظافة بمركز سوهاج

 

حملات النظافة بمركز سوهاج (3)
حملات النظافة بمركز سوهاج

 

حملات النظافة بمركز سوهاج (4)
حملات النظافة بمركز سوهاج

 

حملات النظافة بمركز سوهاج (5)
حملات النظافة بمركز سوهاج

 

حملات النظافة ورفع الإشغالات بالبلينا (6)
حملات النظافة ورفع الإشغالات بالبلينا

 

حملات النظافة ورفع الإشغالات بالبلينا (8)
حملات النظافة ورفع الإشغالات بالبلينا
 

سوهاج

رفع قمامة ومخلفات

حملات نظافة بسوهاج

مركز ومدينة اخميم

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