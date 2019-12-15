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صور.. إعدام 717 كيلو جرام لحوم غير صالحة وتحرير 96 محضر تموين بسوهاج

الأحد، 15 ديسمبر 2019 10:10 ص
صور.. إعدام 717 كيلو جرام لحوم غير صالحة وتحرير 96 محضر تموين بسوهاج جانب من الحملة
سوهاج – عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج عن إعدام 717 كيلو جرام لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وضبط 25 كيلو جرام لحوم وأحشاء فاسدة قبل طرحها للبيع للمواطنين، وتحرير 96 محضر تموين متنوع.

جاء ذلك خلال حملات تموينية مكبرة شنتها مراكز "سوهاج، والبلينا، وجهينة، وطما، والمراغة، وطهطا "، خلال الاسبوع الماضى، تنفيذاً لتوجيهات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، لضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية المطروحة للبيع للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطري، وشرطة المرافق، ومباحث التموين.

وأوضح محمد إمبابى رئيس مركز ومدينة سوهاج، أنه شنت حملة تموينية مكبرة للتفتيش على الأسواق بقرية جزيرة شندويل، وأسفرت عن تحرير 6 محضر عدم حمل شهادة صحية، ومحضرين إنتهاء صلاحية، و 9 محاضر ممارسة نشاط بدون ترخيص .

وقال عامر محمد عوض رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه تم تحرير 32 محضر تموينى متنوع، وتنفيذ قرار إعدام 115 كيلو جرام كبدة مجمدة، وأحشاء، وأغذية متنوعة، وذلك خلال حملة مكبرة بالمدينة وقرى المركز.

وأشار ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة، إلى تحرير 27 محضر مخالفات تموينية، خلال حملة مكبرة على المحلات التجارية والجزارة بالمدينة، ومنها "10محاضر عدم حمل شهادة صحية، و 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و7 محاضر ذبح خارج السلخانة، و3 محاضر نظافة، وعدد 2 محضر اشغال".

وفى مركز ومدينة طما، تم تنفيذ قرار إعدام 600 كيلو جرام لحوم متنوعة وكبدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى إعدام 20 طبق جبن منتهى الصلاحية، وضبط 25 كيلو لحوم غير صالحة بقرية كوم إشقاو، تم التحفظ عليها، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر حازم أبوالخير رئيس مركز ومدينة المراغة، أنه تم تحرير 14 محضر مخالفات تموينية خلال حملة مكبرة على المخابز منها " 4 محاضر نقص وزن، و 4 محاضر غير مطابق للموصفات، ومحضرين عدم إعلان عن مواعيد العمل، ومحضرين عدم إعطاء بون صرف، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين

وأكد على رفاعى رئيس مركز ومدينة طهطا، أنه تم تحرير 4 محاضر عدم وجود شهادات صحية، ومحضرين عدم إعلان عن الأسعار، مشيرا إلى إعدام 2 كيلو لحوم غير صالحة .

حملة تموينية على المحلات بسوهاج (1)
حملة تموينية على المحلات بسوهاج

 

حملة تموينية على المحلات بسوهاج (2)
حملة تموينية على المحلات بسوهاج

 

حملة تموينية على المحلات بسوهاج (3)
حملة تموينية على المحلات بسوهاج

 

حملة تموينية على المحلات بسوهاج (4)
حملة تموينية على المحلات بسوهاج 

 

حملة تموينية على المحلات بسوهاج (5)
حملة تموينية على المحلات بسوهاج 

 

حملة تموينية على المحلات بسوهاج (6)
اعدم اللحوم المضبوطة بسوهاج

 

حملة تموينية على المحلات بسوهاج (7)
حملة تموينية على المحلات بسوهاج

 


سوهاج

اعدام لحوم غير صالحة

حملة تموينية بسوهاج

رئيس مركز ومدينة البلينا

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