صور.. جامعة أسيوط تستعرض استعداد المستشفيات الجامعية للأنفلونزا الموسمية

اسيوط - ضحا صالح - هيثم البدري

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة المستمر لتطوير المنظومة الطبية بكافة تخصصاتها و مجالاتها و التعاون المستمر بينها و بين مختلف الجهات المعنية بالصحة و العمل على تحسين مستوى الخدمات الطبية و الصحية المقدمة للمواطنين في صعيد مصر و توافر كافة الطرق الوقائية و منع العدوى و الأدوية العلاجية داخل مستشفياتها الجامعي.

جاء ذلك تعقيبياَ على اجتماع ومناقشة خطة استعداد المستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة الصحة للأنفلونزا الموسمية و ذلك بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، و الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، و الدكتورة مها الخولى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة، و الدكتور سعد زكى مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، و الدكتور على عبد العليم رئيس الإدارة المركزية و الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة، و الدكتور أحمد سيد موسى مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة، و الدكتور أحمد عباس مدير الوبائيات و الترصد بمديرية الصحة و ممثلي مديرية الصحة وممثلي إدارتي مكافحة العدوى و الترصد.

و أشارت الدكتور مها غانم إلى أن الاجتماع يهدف إلى استعراض الخطوات الوقائية واستعداد المستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة الصحة للأنفلونزا الموسمية التي تشمل التعريف بالخطوات الوقائية و الإستباقية و توفير الأطقم الطبية و التمريض و تدريبهم بصفة مستمر و التأكد من توافر التطعيمات و الأدوية العلاجية و التعريف بأماكن تواجدها داخل المستشفى الجامعي للتيسير على المرضى، و كذلك تدريب الأطقم الطبية و التمريض على كيفية أخذ المسحات من المرضى و حفظها بطريقة طبية سلمية، مشيرة إلى ضرورة التواصل و التعاون بين كافة الجهات الطبية المعنية بمكافحة و ترصد الأنفلونزا الموسمية و التأكد من توافر كافة الأدوات و الإجراءات الوقائية.

و خلال الاجتماع أكدت نائب رئيس الجامعة على دور الجامعة الرائد في خدمة المجتمع الخارجي و كافة المترديين على المستشفيات الجامعية مؤكدة على حرص إدارة الجامعة على تنظيم العديد من الندوات التوعوية و الإستباقية لمكافحة الأمراض الموسمية بما يساهم في نشر ثقافة التوعوية و الوقائية بين أفراد المجتمع و الحفاظ على صحته.

على جانب آخر، أعلن رئيس جامعة أسيوط عن حصاد مستشفيات أسيوط الجامعية خلال عام 2019 وثمار مشاركتها الفاعلة فى المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى يوليو 2018 للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات الحرجة فى كافة محافظات الجمهورية، حيث سجلت مستشفيات أسيوط الجامعية خلال 2019 إجراء 5937 عملية من إجمالي العمليات المسجلة بها.

وأكد الدكتور طارق الجمال على مواصلة إدارة الجامعة والمستشفيات الجامعية على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتكثيف العمل داخل مختلف الأقسام الطبية بمستشفيات جامعة أسيوط، والتى من شأنها القضاء على قوائم الانتظار فى وقت وجيز ، والتي تتضمن توجيهاته بزيادة ساعات عمل غرف العمليات لزيادة حجم الخدمة المقدمة ، والسعي إلى توفير ما يلزم من معدات وأدوات طبية لازمة لإجراء عمليات على نحو مكثف ومتواصل يواكب كذلك الأعداد الهائلة المترددة على مستشفيات أسيوط الجامعية.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسيوط أن مركز القلب الجامعي تصدر مستشفيات أسيوط الجامعية فى حجم الإنجاز فى إجراء العمليات الجراحية والتى وصلت إلى 4531 عملية تضمنت 4041 عملية قسطرة للقلب، و490 جراحة قلب ، يليها عمليات جراحة المخ والأعصاب حيث تم إجراء 527 حالة ، أما فيما يخص الجراحات المتخصصة فى قسم الرمد وما تتضمنه من قرنية، وشبكية، ومياه بيضاء فتم إجراء 411 عملية ، كما شهد 2019 إجراء 377 حالة فى مجال جراحات مفاصل العظام، ، كما تم إجراء 62 عملية زراعة القوقعة، و21 عملية زراعة كبد ، و8 عمليات لزراعة الكلى



جامعة أسيوط تستعرض استعداد المستشفيات الجامعية



جامعة أسيوط تستعرض استعداد المستشفيات الجامعية