صور.. تنظيم 3 مباريات بدورى مراكز الشباب بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء الانتهاء من تنظيم 3 مباريات بدورى مراكز الشباب تحت رعاية أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء و إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء و كليب راشد وكيل المديرية للشباب .

وجرت المباراة الأولى بين مركز شباب أم عقبة ومركز شباب الخربة وانتهت بفوز مركز شباب الخربة 0/1، والمباراة الثانية بين مركز شباب اقطية ومركز شباب بالوظة وانتهت بفوز مركز شباب اقطية 0/2 بانسحاب فريق بالوظة، والمباراة الثالثة بين مركز شباب النصر و مركز شباب نجيلة وانتهت بفوز مركز شباب نجيلة 5/1 .

كما نفذت إدارة شباب العريش قسم الرياضة دوري كره قدم مواليد 2005 بمركز شباب 6 أكتوبر بمشاركة جميع الهيئات الشبابيه والرياضيه التابعة لإدارة شباب العريش ضمن خطة الإدارة.

وفى سياق متصل انتهى انعقاد الجمعيه العموميه العاديه لمركز شباب السلام لإدارة شباب العريش وإكمال النصاب القانوني وانتخاب مجلس إدارة جديد بالتزكية .























